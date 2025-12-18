El LAVA explora la vanguardia musical con 'Tercer cielo', proyecto que revolucionan el flamenco contemporáneo

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) explora las fronteras de los géneros musicales en el siglo XXI a través del proyecto 'Tercer cielo', con el que la cantaora Rocío Márquez y el productor de música urbana y electrónica Bronquio revolucionan el flamenco contemporáneo.

Se trata de dos de los artistas "más innovadoras" de la escena musical actual se embarcan en un viaje que va de lo conocido a lo desconocido, de la experiencia a la búsqueda, de la tradición a la creación, ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto parte de las raíces musicales de Márquez y Bronquio para romper compartimentos estancos y situarse en un nuevo horizonte creativo, híbrido y expansivo.

El resultado es un disco de 17 temas descrito por Mondo Sonoro como un diálogo entre flamenco y electrónica que "contiene una profundidad y una fluidez orgánica que nadie había alcanzado hasta hoy"; crítica que también destaca la presencia de "una poderosa poética diseminada por distintos cantes, regados con electrónica de lo más diversa con la voz libérrima de Rocío explorando cada milímetro de sus cuerdas vocales, limpia o corrompida, filtrada y distorsionada por Bronquio".

'Tercer cielo' ha sido reconocido con el premio Ruido al Mejor Disco del Año en España y el Coup de Coeur al Mejor Disco de Músicas del Mundo en Francia.

La cantaora onubense ha desarrollado una sólida carrera que la sitúa en la vanguardia musical y ha sido la primera artista española en ganar el premio francés Les Victoires du Jazz al Mejor Álbum de Músicas del Mundo y la primera mujer en recibir la Medalla de Oro del Concurso Internacional de Cante por Peteneras.

En su haber figuran, también, reconocimientos clave en el ámbito del flamenco como la Lámpara Minera del Festival de la Unión o el Giraldillo de la Bienal de Sevilla en la categoría de Innovación.

Por su parte, el productor Santiago Gonzalo (conocido artísticamente como Bronquio) es uno de los nombres más potentes de la música electrónica y urbana ha trabajado con artistas como Kiko Veneno, Carlangas, La Plazuela o Natalia Lacunza, y sus colaboraciones suman millones de escuchas.

Las entradas para Tercer cielo (15 euros) están a la venta en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla, para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.