El legado del doctor Ignacio Zarra da nombre al laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad de León - ULE

LEÓN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León (ULE) ha dedicado el laboratorio de prácticas del área de Fisiología Vegetal al doctor Ignacio Zarra (1951-2019), quien fue el primer catedrático de esta disciplina en la institución y una figura clave en el desarrollo de estos estudios en la institución académica.

La iniciativa, aprobada en Junta de Facultad a propuesta del área de Fisiología Vegetal, reconoce la trayectoria académica y científica del profesor Zarra, así como su contribución a la consolidación de la investigación y la docencia en este ámbito dentro de la Universidad de León.

Para ello, se ha celebrado un acto conmemorativo, que ha culminado con el descubrimiento de una placa identificativa a la entrada del laboratorio, que desde ahora pasa a denominarse 'Laboratorio Dr. Ignacio Zarra'. El acto ha estado presidido por la decana de la Facultad, Laura López Campano, y ha contado con la presencia de la doctora Gloria Revilla, viuda del profesor Zarra, además de numerosos profesores, investigadores y estudiantes del centro.

Durante su etapa en la ULE, entre 1981 y 1989, el profesor Zarra impulsó la puesta en marcha del laboratorio de Fisiología Vegetal en la fase II del edificio central de la Facultad, diseñó sus espacios y dotó el mismo de equipamiento científico, para poner así en funcionamiento su actividad docente e investigadora. Posteriormente continuó su carrera académica en la Universidad de Santiago de Compostela.

Su trabajo investigador estuvo marcado por la apertura de nuevas líneas de estudio en el ámbito de la bioquímica de las paredes celulares de plantas, una línea pionera en el panorama científico español que alcanzó reconocimiento internacional y que continúa vigente en la Universidad de León.

Además, fue uno de los primeros socios de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal desde su fundación en 1974 y participó en la creación del Grupo de Fitohormonas en 1982. Dos años más tarde organizó en León el primer simposio sobre Fitohormonas, contribuyendo a proyectar la investigación en Fisiología Vegetal desarrollada en la ULE en el ámbito nacional.

Entre sus principales legados destaca también la formación de varias generaciones de profesores e investigadores, a quienes transmitió valores que marcaron su trayectoria: la pasión por la investigación y la docencia, el rigor científico, la integridad y una extraordinaria capacidad de trabajo.

Con este reconocimiento, la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales quiere "mantener viva la memoria y el legado académico" del profesor Ignacio Zarra, cuyo nombre queda desde ahora ligado al laboratorio de prácticas de Fisiología Vegetal.