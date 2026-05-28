Leire Martínez y Ana Guerra, nuevos conciertos confirmados para las Fiestas de Valladolid

Archivo - Leire Martínez durante la 18º Gala final Mr Gay España, celebrada durante el MADO 2025 (Madrid Orgullo), en Plaza de España, a 4 de abril de 2025, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La artista Leire Martínez actuará el 12 de septiembre en la Plaza Mayor de Valladolid en el marco de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, una cita en la que estará precedida por Ana Guerra.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado este jueves, 28 de mayo, esta cita musical, la séptima confirmada para las Fiestas de la ciudad del Pisuerga.

Con trayectorias consolidadas, millones de seguidores y algunos de los temas más reconocibles de los últimos años, Leire Martínez, a las 23.00 horas, y Ana Guerra, a las 21.30, protagonizarán una noche marcada por la "fuerza del pop femenino, la emoción y la conexión con el público", según ha subrayado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde que irrumpió en la escena musical española en 2017 con su participación en Operación Triunfo, Ana Guerra se ha consolidado como artistas reconocida del panorama nacional con éxitos como 'Lo Malo', 'Ni la Hora' o 'Bajito'.

La artista tinerfeña ha alcanzado el número uno en listas de ventas y ha acumulado millones de reproducciones con trabajos como 'Reflexión' (2019), 'La Luz del Martes' (2021), disco por el que recibió un Premio Dial, y su álbum más reciente 'Sin Final' (2024), un proyecto pop de tintes electrónicos y esencia autobiográfica.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con figuras nacionales e internacionales como Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Carlos Rivera, Tiziano Ferro o Tini, demostrando una gran versatilidad artística.

Por su parte, Leire Martínez, tras darse a conocer en Factor X en 2007, se convirtió en la vocalista de La Oreja de Van Gogh iniciando así una exitosa trayectoria de más de 15 años marcada por discos multiplatino, giras internacionales y algunos de los temas más emblemáticos del pop en español.

'Historias de aquella niña' es el primer álbum en solitario de Leire Martínez con el que la artista ha pasado definitivamente página respecto a su etapa anterior. Ya ajustó cuentas con el pasado en 'Mi nombre', su estreno en solitario, y la publicación de canciones como 'Tres deseos' o 'Tonto por ti', en colaboración con Abraham Mateo.

Así, Valladolid vibrará al son de la nueva etapa de Leire Martínez, quien también interpretará temas a los que puso voz en La Oreja de Van Gogh.