Leiva, Love of Lesbian, Bandini y Crystal Fighters, entre los artistas de Sonorama Ribera 2026, con 20.000 abonos

Cartel de Sonorama Ribera - SONORAMA

Leiva, Love of Lesbian, Rigoberta Bandini y Crystal Fighters son algunos de los artistas del cartel del Sonorama Ribera 2026, que ha presentado este jueves la programación completa de su 29 edición con más de 150 artistas confirmados. El festival, que se celebrará en Aranda de Duero (Burgos) del 5 al 9 de agosto, limitará este año a 20.000 los abonos disponibles.

El cartel incluye también a nombres destacados del panorama nacional como Guitarricadelafuente, Iván Ferreiro, Valeria Castro, Funambulista, Xoel López, Ojete Calor y La M.O.D.A., formación especialmente vinculada al festival. Junto a ellos, convivirán propuestas emergentes y nuevas escenas musicales con artistas como Niña Polaca, Rusowsky, Vera Fauna, Colectivo da Silva, Marlena, PabloPablo o Ángela González, además de representantes de la música urbana como RVFV, Dollar Selmouni, LaBlackie o Lapili.

Los conciertos volverán a repartirse entre los escenarios urbanos -con protagonismo para la Plaza del Trigo, uno de los emblemas del festival- y el recinto principal. El cartel combina nombres consolidados y proyectos en auge, con lo que se refuerza la "diversidad estilística" que ha caracterizado a Sonorama Ribera a lo largo de sus casi tres décadas de historia.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 5 de diciembre, a las 12.00 horas, con bonos generales a 78 euros más gastos de gestión y pases VIP a 130 euros más gastos. La zona de acampada, ubicada en el Parque del General Gutiérrez, mejorará sus instalaciones y tendrá un precio de 22 euros más gastos por toda la estancia.

El festival cuenta con el apoyo de Vibra Mahou, plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, así como de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Tierra de Sabor, el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Junta de Castilla y León.