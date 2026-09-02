León, capital de la gastronomía en miniatura con el II Concurso de Pinchos y Tapas de CyL los días 28 y 29 de septiembre

Presentación del II Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León, en el Ayuntamiento de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de León acogerá los próximos días 28 y 29 de septiembre la segunda edición del Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León, en el que participarán 36 establecimientos de las nueve provincias de la Comunidad, por lo que la ciudad se convertirá en la capital de la gastronomía en miniatura.

El certamen ha sido presentado oficialmente en León, ciudad que toma el relevo de Zamora como sede de una cita que reúne algunas de las mejores propuestas de gastronomía en miniatura de la Comunidad, que busca consolidarse como escaparate del talento de sus profesionales y de la diversidad de su despensa.

La presentación oficial ha contado con la participación del director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Iñaki Sicilia; el alcalde de León, José Antonio Diez; el presidente de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl), Jaime Fernández y el presidente de la Asociación de Hostelería de León, Óscar García.

Promovido por Hosturcyl, con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y la colaboración del Consistorio leonés y la Diputación Provincial en la presente edición, el concurso nació con el objetivo de poner en valor la calidad y diversidad de la cocina castellana y leonesa, promocionar el producto de proximidad y contribuir al posicionamiento de Castilla y León como uno de los grandes destinos gastronómicos de España.

Durante las jornadas de los días 28 y 29 de septiembre el Palacio de Congresos y Exposiciones de León se convertirá en punto de encuentro para cocineros, profesionales de la hostelería y amantes de la gastronomía. Los establecimientos participantes llegarán desde las nueve provincias de la Comunidad para ofrecer una representación de la diversidad culinaria existente en Castilla y León.

Cada cocinero tendrá el reto de condensar en un pequeño formato su creatividad, técnica y conocimiento del producto para convertir el concurso en un escaparate de las diferentes maneras de interpretar la cocina castellana y leonesa.

PEPE SOLLA, PRESIDENTE DEL JURADO

Uno de los grandes nombres de esta segunda edición será el chef Pepe Solla, que ejercerá como presidente del jurado del II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León. El jurado contará también con Esther Manzano, Jessica Méndez, João Oliveira, Luis Arbildua, Iñaki Bretal y Susana Martín, que serán los encargados de valorar las propuestas presentadas por los participantes y elegir la mejor tapa de Castilla y León de 2026.

La elección de León como sede de esta segunda edición vincula el concurso y la promoción turística y gastronómica de Castilla y León. El tapeo forma parte de la identidad de la ciudad y constituye uno de sus grandes atractivos en zonas como el Barrio Húmedo y el Barrio Romántico, que han convertido la costumbre de recorrer bares y probar diferentes tapas en una experiencia estrechamente ligada a cualquier visita a la capital leonesa.

El II Concurso Regional de Pinchos y Tapas busca ir más allá de la competición y convertirse también en una herramienta de promoción de la gastronomía de las nueve provincias. La tapa permite mostrar en un formato accesible y creativo algunos de los productos y sabores que definen cada territorio y supone, al mismo tiempo, una invitación a recorrer la Comunidad para descubrirlos en su lugar de origen.

GASTRONOMÍA, CULTURA Y PATRIMONIO

Para Hosturcyl las nueve provincias de Castilla y León conforman un territorio con una extraordinaria riqueza gastronómica, cultural y patrimonial, en el que la hostelería desempeña un destacado papel en la economía y en la vida social de sus ciudades y pueblos.

El concurso pretende contribuir a dar visibilidad al trabajo de sus profesionales y establecimientos y reforzar la gastronomía como uno de los grandes argumentos para visitar Castilla y León.

El alcalde de León ha asegurado que no puede haber un lugar mejor que León para ser la sede de este evento: "León es una ciudad que ha hecho de las tapas gratuitas un referente de atracción turística, en una ciudad que fue capital gastronómica nacional, una ciudad que está marcando sus mejores cifras de visitantes gracias, entre otros puntos, a su oferta hostelera", ha recalcado. Además, se ha referido al sector agroalimentario como un referente de calidad y determinante para la economía y empleo provincial.

Por su parte, Óscar García ha destacado que el Concurso reunirá a profesionales que competirán, innovarán y demostrarán que la hostelería está preparada para afrontar grandes retos y para situar a Castilla y León "en el lugar que merece" dentro del panorama gastronómico nacional.

Jaime Fernández ha añadido que en la presente edición del Concurso Andalucía será la comunidad autónoma invitada y, finalmente, Iñaki Sicilia ha puesto de manifiesto la apuesta de la Junta por mostrar al mundo que Castilla y León es "un potencial" en turismo, con una calidad "altísima" y con buenos profesionales.