León celebra el VII Concurso 'La Mejor Tapa' para reforzar la gastronomía como elemento diferencial del turismo

La concejala de Turismo, Mercedes Escudero (centro), ha presentado este jueves el VII Concurso 'La Mejor Tapa de León' acompañada de Paula Álvarez, gerente de la Asociación Hostelería de León (a su izquierda). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León celebrará desde el próximo mes de febrero el concurso 'La Mejor Tapa de León 2026', un evento gastronómico que se ha consolidado en la ciudad y que alcanza su séptima edición con el objetivo de reforzar la gastronomía leonesa como elemento diferencial del turismo.

La concejala de Turismo, Mercedes Escudero, ha presentado este jueves el certamen acompañada de Paula Álvarez, gerente de la Asociación Hostelería de León y de los responsables de la campaña audiovisual y el cartel de la presente edición: César Barreales, de Zezina Estudio Creativo y Roberto González, de Creático Comunicación.

El plazo de inscripción para que los hosteleros que así lo deseen puedan apuntarse ya está abierto y se prolongará hasta el próximo 13 de febrero a través del correo electrónico gerencia@hosteleriadeleon.com o a través del formulario disponible en la web de la asociación. La participación es gratuita para los establecimientos asociados y tiene un coste de 60 euros para los no asociados, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Esta séptima edición del concurso 'La Mejor Tapa de León' está organizada por la Asociación de Hostelería de León en colaboración con el Ayuntamiento de León y se celebrará entre los días 27 de febrero y 15 de marzo de 2026.

Se trata de una ocasión para disfrutar de "la mejor gastronomía de la ciudad", según ha asegurado la concejala de Turismo. "Este concurso ya tiene seis ediciones a sus espaldas que han sido todo un éxito y han servido para continuar poniendo valor y reivindicando la mejor gastronomía leonesa también en este formato como es la tapa", ha agregado.

Como en ediciones anteriores, será el público quien determine los ganadores. Los clientes podrán votar tras degustar al menos seis tapas diferentes, sellando correctamente su cartilla y depositándola en las urnas habilitadas en los establecimientos participantes. Entre los participantes se sortearán lotes de productos de León.

PREMIOS

El establecimiento más votado recibirá un diploma acreditativo y un vale de 500 euros en una agencia de viajes. Además, podrá participar en el V Campeonato Oficial Nacional de Tapas y Pinchos de Hostelería de España. Del mismo modo, el segundo y tercer premiados recibirán también un diploma y un vale de 300 euros en una agencia de viajes.

Para animar a los hosteleros a participar en el certamen, la Asociación de Hostelería de León ha desarrollado una campaña audiovisual que podrá verse a través de las redes sociales realizada por Zezina Estudio Creativo. También se ha dado a conocer este jueves el cartel oficial que muestra la tapa como una obra de arte, representada como una pieza contemporánea expuesta sobre un plato convertido en peana, obra de Creático Comunicación.