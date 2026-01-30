'León Market' entrará en funcionamiento en junio "como muy tarde" gracias a la unión de Ayuntamiento y Diputación

De izquierda a derecha: el vicepresidente de la Diputación y responsable de Productos de León, Roberto Aller; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez; el alcalde de León, José Antonio Diez y la edil de Comercio y Consumo, Camino Orejas. - EUROPA PRESS

LEÓN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'León Market' entrará en funcionamiento el próximo mes de junio "como muy tarde", según ha avanzado este viernes el vicepresidente primero de la Diputación Provincial y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, tras la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Institución provincial que contempla, entre otros, la puesta en marcha de estas instalaciones en Mercaleón.

El acuerdo ha sido suscrito en el Palacio de los Guzmanes por el alcalde de León, José Antonio Diez y el presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel y el acto ha contado con la presencia de la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas y de Roberto Aller.

El convenio, suscrito por un periodo de cuatro años, facilitará la promoción y adquisición de los productos de León, una parte "fundamental" de la provincia, la identidad y la economía leonesas, según ha destacado Álvarez Courel, que ha recordado que el sector supone más del 15 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, más de 15.000 puestos de trabajo y es un motor económico "fundamental" para el territorio.

El acuerdo incluye tres puntos encaminados a coordinar las actuaciones de promoción del sector agroalimentario de la provincia para facilitar la transformación digital de los productores y mejorar su competitividad frente a las grandes plataformas comerciales.

La primera de las líneas de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación se centra en la puesta en marcha del almacén logístico 'León Market', así como de la red de taquillas inteligentes y de los vehículos eléctricos de reparto, herramientas que han sido financiadas con fondos europeos y que ahora gestionará la Diputación para dar salida al stock de los productores rurales.

La segunda línea de actuación conjunta implica el acondicionamiento de un espacio en las instalaciones del Mercado del Conde Luna para la exposición de los productos agroalimentarios leoneses con una zona para degustaciones.

Por último, el acuerdo establece que el Ayuntamiento ceda las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos en la primera quincena del mes de octubre de cada año a la Diputación para la celebración de la Feria de Productos de León.

"UN PUNTO DE PARTIDA ESENCIAL"

Para el alcalde de León la firma de este convenio es "un punto de partida esencial" para la mejora, la digitalización, la promoción y gestión de los productos de León que tendrá "beneficios evidentes" tanto para las empresas del sector como para los ciudadanos y los consumidores.

"Creo que hemos dado un paso adelante importante en la colaboración, en el trabajo conjunto", ha recalcado y ha agregado que ello permitirá que el consumidor final tenga más fácil el acceso a los productos leoneses en mejores condiciones de distribución.

'León Market', ha subrayado, es un proyecto "muy importante y ambicioso" que promovió el Ayuntamiento de León gracias a una subvención europea de unos 10,6 millones de euros que permitió abordar esta y otras iniciativas. "Estoy de verdad muy satisfecho", ha reiterado y ha ensalzado esta senda de colaboración entre ambas instituciones.

"LA UNIÓN HACE LA FUERZA"

Por su parte, Roberto Aller ha concretado que el próximo mes de junio "como muy tarde" estarán en funcionamiento tanto el proyecto del Mercado del Conde Luna como el 'León Market' y ha destacado que es "un orgullo" haber alcanzado este acuerdo. "La unión hace la fuerza", ha apostillado.

Además, ha fijado el objetivo de que todos o la gran mayoría de visitantes pasen por el Mercado del Conde Luna, vean la exposición de productos, participen en alguna degustación y, posteriormente, a través del 'León Market' puedan hacer sus compras e incluso en las tiendas del centro de la capital leonesa.

Roberto Aller ha recordado que 'León Market' se planteó con la idea de que todos los productores de la provincia adheridos a la marca Productos de León llevasen sus productos a las instalaciones de Mercaleón, lugar desde el cual se podrían recepcionar y distribuir.

De esta forma, el coste asumido por cada productor por el envío de cada producto se podría ver muy reducido. "Lo que estamos pretendiendo es que a partir de ahora cueste igual mandar cinco productos a cualquier parte del mundo o de España que lo que costaba antes uno", ha concluido.