León otorga el nombre de Parque de los Antepasados a un espacio verde de la avenida de Asturias

LEÓN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha descubierto hoy una placa conmemorativa mediante la que un espacio verde de la ciudad, ubicado en la zona de la avenida de Asturias pasará a denominarse Parque de los Antepasados, gracias a la iniciativa de una vecina de la zona.

El nombre del parque se debe a que en el terreno que hoy ocupa estuvo ubicado el cementerio municipal y los vecinos "querían que fuera un homenaje a sus abuelos, a los leoneses que un día reposaron aquí", ha informado el Ayuntamiento de León en un comunicado remitido a Europa Press.

"Me reuní con Laura y con otras madres y me transmitieron todo lo que este pequeño parque significaba para ellas. La ilusión con la que me hablaron de las meriendas aquí, de su infancia, de los abuelos y abuelas que traían a sus nietos y cómo me dijeron que solo necesitaban algún elemento de juego", ha recordado el alcalde.