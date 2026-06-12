León se prepara para las fiestas de San Juan con un amplio programa musical, deportivo y cultural

Archivo - Imagen de archivo de gigantes y cabezudos en las fiestas de San Juan y San Pedro de León. - AYUNT. LEÓN. - Archivo

LEÓN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

León se prepara para acoger las fiestas de San Juan y San Pedro, que se extenderán entre los días 18 y 29 de junio con un amplio programa musical, deportivo y cultural que incluye actividades diseñadas para toda la ciudadanía.

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Fiestas, ha confeccionado la programación con la colaboración de asociaciones y entidades, que arrancará de manera oficial con el pregón el sábado día 20 de junio de la mano del cantante asturiano Rodrigo Cuevas desde el balcón del Consistorio de la plaza de San Marcelo.

Actividades deportivas, infantiles, conciertos, bailes tradicionales, desfile de gigantes y cabezudos, peñas, exposiciones y fuegos artificiales tendrán cabida en la celebración, cuyos actos comenzarán el viernes 19 de junio con la apertura del Concurso Hípico Nacional de Saltos, la Feria de Artesanía en las calles Ruiz de Salazar y Los Museos, la inauguración de las atracciones mecánicas del Real de la Feria, la Convivencia Vecinal con magia, clown y música en la plaza de las Cortes Leonesas.

Ese mismo día tendrá lugar la apertura del Food Truck Ciudad de León Come y Calle en el parque de San Francisco; la apertura del certamen León Solo Música, en el Palacio de Exposiciones y Congresos y el festival 'Rap-Cons' que organiza el programa es.pabila de la Concejalía de Juventud en Espacio Vías.

Desde entonces y hasta el 29 de junio se desplegará una programación que busca que las leonesas y leoneses "vivan la fiesta en la calle", con propuestas para todas las edades, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

CONCIERTOS, LOS PROTAGONISTAS

La música y los conciertos tienen un protagonismo especial en estas fiestas con escenarios en la explanada de los Pendones Leoneses y plaza Mayor, además de actuaciones programadas en el Auditorio Ciudad de León como el concierto de Ara Malikian el 20 de junio o el concierto de Huecco con Cadena 100 el 22 de junio en Espacio Vías.

La explanada de los Pendones Leoneses será el escenario de conciertos gratuitos, donde los leoneses podrán ver y escuchar a Cepeda, María Parrado, Norán, Guille Toledano, La Llave, Borja y Kalennen en la Gira de Verano de Cadena Dia el 20 de junio; la Batalla del Rock ¡Cuarto Asalto! con las orquestas La última legión y Orquesta Strenos Rock Band el 23 de junio y la orquesta La Misión el 24 de junio.

Igualmente, actuará Ana Torroja el 25 de junio; Café Quijano el 26 de junio; Zahara y Comandante Twin el 27 de junio y Marlena, el 28 de junio en colaboración con Onda Cero.

Por su parte, el escenario de la plaza Mayor acogerá los conciertos de Noa y Drum Show el 20 de junio; del leonés Polo Nández el 21 de junio; música tradicional y folklore leonés los días el 22 y 23 de junio de la mano de Conceyu; Revólver el 24 de junio; Nadia y Nito + Lapurasangre el 25 de junio; Lucía de la Puerta el 26 de junio; Lérica el 27 de junio; XXI Festival Flamenco el 28 de junio y Los Taberneros el 29 de junio.

La plaza Mayor será el epicentro del Día de la Identidá Llionesa. Además, la plaza de las Cortes Leonesas, al igual que en los últimos años, será el lugar de actuación de grupos de bailes tradicionales y la plaza de San Marcelo, de las academias de baile de la ciudad.

HOGUERA Y FUEGOS ARTIFICIALES

Uno de los momentos más esperado de las fiestas de San Juan es la tirada de los fuegos artificiales y quema de la tradicional hoguera, que este año estará dedicada a Urraca I de León. En la noche del 23 de junio, bajo el título 'Luz real', un espectáculo llenará de luz y sonido el cielo de León a las 23.30 horas desde la ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva. Este espectáculo dará paso al encendido de la hoguera, que estará expuesta en este emplazamiento desde el día de su montaje.

El programa de las Fiestas de San Juan y San Pedro incluye otras citas como la misa oficial de San Juan el 24 de junio a las 11.00 horas, con la asistencia de la Corporación Municipal frente a la capilla del Cristo de la Victoria, en la Calle Ancha; la VI Fiesta del Comercio en la Calle el 25 de junio, en colaboración con la Cámara de Comercio; el Recorrido Romántico por León - Memorial Miguel Delgado, el 25 de junio a partir de las 20.00 horas y la corrida de toros el 27 de junio, entre otras muchas propuestas.