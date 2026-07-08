León, primera sede de la Universidad Corporativa de Renfe, un nuevo espacio de conocimiento e innovación ferroviaria

I Congreso de Movilidad y Seguridad Operacional de la Universidad Corporativa de Renfe, celebrado en la antigua estación de tren de León. - RENFE

LEÓN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha elegido León como primera sede de su Universidad Corporativa, un nuevo espacio de aprendizaje continuo concebido para gestionar y transmitir el conocimiento experto, dotar a su plantilla de formación específica y estratégica para el negocio ferroviario, promover su especialización y retener el talento interno.

La Universidad Corporativa de Renfe se plantea como un punto de encuentro entre profesionales, expertos y equipos "clave" de la organización, con programas orientados a fortalecer competencias técnicas, operativas y de liderazgo para facilitar un aprendizaje que pueda preparar a las personas para trabajar en entornos cada vez más complejos.

Este proyecto tendrá su primera sede en León, un enclave marcado por su tradición ferroviaria a lo largo de la historia, su situación estratégica como nodo de la Alta Velocidad y su ubicación como punto de conexión territorial en el noroeste, donde la compañía ya cuenta con diferentes instalaciones destinadas a la actividad ferroviaria y con un campus en la Escuela de Formación de Maquinistas.

La oferta de contenidos de la Universidad Corporativa se agrupa en torno a cinco grandes áreas o Labs de conocimiento, articulados en los ámbitos estratégicos Comercial y Experiencia de Cliente; Conducción y Operaciones; Ingeniería y Mantenimiento; Global/Internacional, y Management y Empresa, según ha informado a Europa Press en un comunicado Renfe.

Desde estos cinco espacios la Universidad Corporativa pretende convertirse en un motor de crecimiento profesional para toda la plantilla de la compañía, al permitir adquirir nuevas competencias, evolucionar hacia nuevos roles, impulsar el desarrollo individual y generar movilidad interna real, así como mejorar el servicio y la experiencia de cliente.

CONOCIMIENTO, REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

Como primer gran acto, Renfe ha celebrado este miércoles el I Congreso de Movilidad y Seguridad Operacional en la antigua estación de tren de León. El encuentro ha servido como presentación pública del espíritu de la Universidad Corporativa y ha reunido conocimiento, reflexión y diálogo sobre algunos de los principales desafíos del sector ferroviario y de la movilidad.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el director general de Organización y Talento de la compañía, Lucas Calzado, han sido los responsables de presentar el proyecto de la Universidad Corporativa en una jornada que ha reunido a profesionales y representantes de diferentes ámbitos para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad operacional, la innovación, la movilidad y la transformación de las organizaciones.

El Congreso supone el inicio de la actividad pública de la Universidad Corporativa de Renfe y refleja su vocación de convertirse en un espacio "vivo" de aprendizaje, colaboración y transferencia de conocimiento. A partir de este primer hito, el proyecto desplegará nuevas iniciativas y programas vinculados a sus distintos Labs para fortalecer las conexiones entre experiencia, talento y desarrollo profesional dentro y fuera de la organización, lo que permitirá consolidar un entorno en el que aprender, compartir y evolucionar sean parte natural de la actividad diaria de Renfe.