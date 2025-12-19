El leonés Antonio Manilla recibe el XI Premio Internacional de Poesía José Zorrilla por 'Casa nostra'

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El poeta leonés Antonio Manilla ha recibido en Valladolid el Premio Internacional de Poesía José Zorrilla, que en su undécima edición organiza el director del Teatro Zorrilla, Enrique Cornejo, a través de Iniciativas Teatrales.

El premio cuenta con dotación económica y se completa con la publicación de la obra premiada, 'Casa nostra', en la colección de poesía de la editorial Hiperión, donde el libro ya se encuentra disponible en librerías.

Cornejo fue el encargado de hacer entrega del premio y de los primeros ejemplares del libro durante una comida celebrada el jueves 18 de diciembre en el hotel Gareus, a la que acudieron destacadas personalidades del ámbito cultural de Valladolid.

Los miembros del jurado presentes en el acto subrayaron que la concesión del premio a 'Casa nostra' supone un punto máximo de calidad en la trayectoria del certamen.