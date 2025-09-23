Leticia García valora los "estímulos" de la Junta a autónomos, frente a "la carga fiscal del Gobierno de España"

SALAMANCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, ha valorado los "estímulos" de la Junta a los autónomos, frente a la "carga fiscal del Gobierno de España" que "complica el emprendimiento".

Así lo ha señalado momentos antes de participar en el Foro Gaceta de la Economía bajo el título 'Emprender en Salamanca: retos, apoyos y alianzas', donde ha confrontado los Ejecutivos autonómicos y central. Así, mientras la Administración autonómica trabaja "por dar estabilidad, seguridad jurídica y apoyo económico a las empresas, a los emprendedores", desde Madrid, en su opinión, se hace "justamente lo contrario".

"Con la propia vicepresidenta del Gobierno en ese ataque constante al tejido empresarial, demonizando, estigmatizando a las empresas. Y esto también es un factor que influye negativamente a la hora de que una persona que quiere emprender un proyecto vital está recibiendo estímulos negativos en el emprendimiento", ha señalado.

Una actitud que, para García, supone un "freno a la expansión y al crecimiento de autónomos, pymes", por lo que ha abogado por "trabajar todos juntos".

En este sentido, ha recordado la "carga fiscal" que soportan los autónomos, al lamentar que "entre el 45 y el 60 por ciento" de la facturación de los autónomos y de las pymes vaya dirigida "a impuestos y costes laborales".

"Desde el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco estamos justamente en lo contrario, ofrecer incentivos, ofrecer estímulos positivos, estabilidad, diálogo, escuchando a todas las partes del diálogo social y más allá del diálogo social, a todas las asociaciones, a las universidades para conseguir precisamente esa estabilidad y un clima de emprendimiento positivo", ha añadido.

Por otro lado, García ha insistido en que el emprendimiento es relevante para el crecimiento económico. Y la propia Salamanca, ha dicho, "tiene un gran potencial en muchos sectores estratégicos como el sector agroindustrial y agroalimentario".

En este punto, ha destacado que la Junta acompaña a estos sectores con un plan que llega hasta el 2028 y que contempla inversiones "de más de 300 millones". "Tiene otros ámbitos estratégicos importantísimos Salamanca, como es el del punto de vista logístico por su situación en el territorio nacional, que es un enclave estratégico desde el punto de vista de comunicaciones. Ahí también la Junta está apostando con esa plataforma intermodal", ha añadido.

Por otra parte, la consejera ha recordado que el año pasado la Junta "batió récord" de ayudas directas a empresas, a través de una inyección de 75 millones directos vinculaddos al crecimiento empresarial de 1.200 compañías. "Y desde el punto de vista del suelo industrial, por ejemplo, también la apuesta importantísima dentro de nuestra comunidad autónoma por poner a disposición de las empresas suelo industrial asequible", ha añadido.

"En Salamanca hablamos de 900.000 metros cuadrados de suelo industrial para el asentamiento de empresas e incrementaremos exponencialmente las ayudas al emprendimiento, a los autónomos, ya que sabemos las dificultades que tienen nuestros autónomos para mantenerse o para emprender", ha continuado.