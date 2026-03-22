En libertad un agente de seguros que usó la póliza de una clienta para estafar más de 1.000 euros en Valladolid

VALLADOLID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón que se valió de su condición de agente de una compañía de seguros para usar la póliza de una clienta y estafar más de 1.000 euros.

La detención se llevó a cabo el pasado 19 de marzo por un presunto delito de estafa, todo ello después de una investigación iniciada el 31 de marzo de 2025, cuando se personó en las dependencias de la Policía Nacional en Valladolid una mujer, vecina de la capital, que denunció haber sido víctima de una estafa.

La denunciante relató que había dado un parte a la compañía de seguros por un desperfecto sufrido en su vivienda cuando la compañía de seguros le informó de que sobre esa póliza se habían realizado varias modificaciones, que afectaban a la dirección y número de teléfono a efectos de notificaciones, así como el número de cuenta vinculado a la póliza.

Cuando el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tuvo conocimiento de la denuncia e inició la investigación de lo ocurrido, determinó que sobre esa póliza se habían dado tres partes de siniestros ocurridos en enero, febrero y marzo de 2023 respectivamente, que conllevaron un resarcimiento económico ingresado en la cuenta bancaria denunciada por la víctima.

En concreto, fueron tres pagos de 242, 408,98 y 409 euros que sumaron un importe total de 1.059,98 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes identificaron a la persona que había efectuado las modificaciones en la póliza, un antiguo empleado de la compañía de seguros, quien valiéndose de su intrínseco conocimiento del funcionamiento de la misma, modificó los datos de la póliza de la víctima mediante la aplicación de la compañía de seguros, para poner una cuenta de su titularidad donde recibir el dinero por resarcimiento de partes de siniestro falsos que él mismo presentaba, haciéndose pasar por el esposo de la verdadera tomadora de la póliza.

El presunto autor había dejado ya de trabajar en esa compañía de seguros, si bien desempeñaba actualmente su labor profesional en otra compañía distinta del mismo sector, por lo que desde la Policía Nacional no se descarta que surjan otras víctimas estafadas por este hombre mediante el mismo modus operandi, que todavía no hayan denunciado los hechos por desconocimiento.

El varón tenía antecedentes por detenciones anteriores de la Policía Nacional, en 2022 y 2023, por sendos delitos de estafa vinculados también al entorno de compañías aseguradoras, y una detención de la Guardia Civil del 2018 por un delito de usurpación de estado civil.

Por todo esto, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de estafa el pasado 19 de marzo a las 16.00 horas.

Tras ser oído en declaración, el hombre quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente cuando sea requerido para ello.