En libertad tras dormir con una navaja y generar problemas en el Río Hortega y hallarle mariahuana

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra en libertad con cargos después de ser detenida por generar problemas en el hospital donde estaba ingresado un familiar, dormir con una navaja sobre la cama en la habitación del centro y hallarle marihuana en su vehículo en una inpsección posterior.

Agentes de la Policía Nacional acudieron ayer por la mañana al centro hospitalario al ser requeridos por los servicios de seguridad que manifestaron a los policías que habían tenido problemas desde la noche anterior con una mujer, familiar de un ingresado, que tenía una actitud muy hostil y violenta y que, según los vigilantes, pudiera estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. También les había mostrado una navaja.

Cuando los policías entraron en la habitación donde se encontraba, la mujer estaba dormida en la cama del acompañante y tenía una navaja a simple vista sobre las sabanas. Los agentes la despertaron y la mujer siguió con una actitud hostil hacia el personal del hospital.

Una vez que le intervinieron la navaja, le solicitaron la documentación que esta persona dijo tener en su vehículo, que estaba estacionado frente a la puerta del hospital. Los agentes le acompañaron al mismo y cuando la mujer abrió el vehículo para sacar su documentación de la guantera, del turismo emanó un fuerte olor a marihuana.

Los policías realizaron un registro del vehículo encontrando un bote con 155 gramos de marihuana en su interior, detalla la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

En ese momento los policías procedieron a su detención y lectura de derechos como presunta autora de un delito contra la salud pública, trasladando a la mujer a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se continuó la práctica de las diligencias policiales.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes correspondientes al segundo semestre de 2025, la droga hubiera alcanzado un valor de 1.049,35 euros en el mercado ilícito.

La detenida fue oída en declaración y posteriormente fue puesta en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida, a quien se le informó de lo ocurrido con la remisión del atestado policial al Juzgado de guardia.