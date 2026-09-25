En libertad un hombre con 34 antecedentes tras amenazar de muerte con una navaja a un vigilante en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado la libertad para un hombre, que cuenta con 34 antecedentes policiales, detenido en Valladolid el pasado lunes 21 de septiembre como presunto autor de un delito de amenazas después de que esgrimiera una navaja de ocho centímetros de hoja contra un vigilante de seguridad y le amenazara de muerte.

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado lunes en un supermercado del barrio de Huerta del Rey, hasta donde fueron comisionados agentes de la Policía Nacional después de recibirse un aviso sobre un hombre que pedía dinero en las inmediaciones y que, tras acceder al establecimiento, había amenazado con una navaja al vigilante de seguridad.

El individuo era habitual de la zona y, según la Policía, tenía prohibido el acceso al supermercado por haber cometido diversos hurtos, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El vigilante recriminó al hombre su conducta cuando intentó acceder nuevamente al establecimiento y le explicó que no podía entrar.

El varón hizo caso omiso e intentó acceder por la fuerza, por lo que tuvo que ser sujetado y expulsado al exterior.

Una vez en la vía pública, sacó una navaja del bolsillo derecho del pantalón y, mientras la esgrimía, amenazó al vigilante con la expresión 'Te voy a cortar el cuello', tras lo que abandonó el lugar.

Los agentes recibieron la descripción del sospechoso y, poco después, otro indicativo de la Policía Nacional localizó al varón, que reconoció haber mantenido un altercado con el vigilante.

Durante el cacheo de seguridad, los policías encontraron en el bolsillo derecho de su pantalón la navaja que presuntamente había utilizado durante la amenaza.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas y trasladado a la Comisaría Provincial de Valladolid para la instrucción de las diligencias.

La Policía señala que el arrestado cuenta con 34 antecedentes policiales y que, después de pasar a disposición de la autoridad judicial, se decretó su puesta en libertad.