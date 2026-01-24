En libertad un hombre detenido en 24 ocasiones por robar un patinete valorado en 700 euros en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido un ladrón tras robar un patinete eléctrico valorado en 683 euros y darse a la fuga en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un multirreincidente se encuentra en libertad con cargos después de ser detenido el pasado miércoles en Valladolid cuando acababa de robar un patinete valorado en 700 euros.

Fue un indicativo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que realizaba un control preventivo para evitar la comisión de hechos delictivos cuando una mujer se acercó a los agentes para avisarles de que acababa de ver como un individuo robaba un patinete, señalando a continuación al presunto autor de los hechos.

Los agentes se dirigieron al varón, quien al percatarse de la presencia de los agentes arrojó un objeto al suelo intentando esconderlo, a la par que arrastraba un patinete eléctrico que tenía las ruedas bloqueadas por un dispositivo de seguridad.

Los agentes le preguntaron al individuo por la procedencia y propiedad del patinete, a lo que el individuo contestó que era de un amigo sin aportar más datos, según informa la Comisaría Provincial de Valladolid.

Los policías observaron que el hombre presentaba un corte sangrante en una mano, habiendo manchas de sangre en su camiseta y en el patinete. Uno de los policías recogió el objeto que este hombre había arrojado al suelo, resultando ser una cizalla, que también tenía manchas de sangre.

Mientras unos de los agentes de la dotación se quedaban con este individuo identificándolo, otros agentes se encaminaron al aparcamiento exterior del centro comercial, donde la mujer había visto como el hombre forzaba el patinete, por si localizaran restos de un candado o similares.

En ese momento salió del centro comercial un varón acompañado de vigilantes de seguridad que manifestó a los agentes ser el legítimo propietario del patinete, indicándoles el número de serie del mismo. Los agentes comprobaron el número resultando correcto e hicieron entrega del patín eléctrico a su legítimo dueño, quien valoró el mismo en 700 euros.

Acto seguido los policías procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de hurto y a su traslado a dependencias de la Policía Nacional para su custodia. El detenido, a quien le constaban 24 detenciones, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.