En libertad una mujer fugada tras robar más de 400 euros en embutidos en un comercio en Valladolid

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido, y posteriormente puesto en libertada, a una mujer que estaba en búsqueda desde el 19 de julio por haber robado junto a un varón más de 400 euros en embutidos de un comercio cercano al Hospital Río Hortega de Valladolid.

La detención de la mujer como presunta autora de un delito de hurto se produjo en la mañana del lunes 11 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban funciones propias de su cargo en vehículo camuflado la localizaron en la calle Monasterio Santo Domingo de Silos.

Los agentes confirmaron que estaba siendo buscada por el grupo especializado en Hurtos de la Comisaría de Valladolid - Parquesol como presunta autora de un delito de hurto junto a un varón que ya fue detenido el pasado día 6.

Los hechos que originaron la búsqueda policial tuvieron lugar el 19 de julio en un comercio cercano al Hospital Universitario Río Hortega ,cuando los dos implicados sustrajeron productos valorados en 405 euros, incluyendo 30 barras de salchichón ibérico y 15 chorizos, utilizando un carro de compra inicialmente vacío.

Tras no ser localizada sobre la mujer se interesó una orden de búsqueda, detención y personación, por lo que los agentes procedieron a su detención siendo trasladada a dependencias policiales para la correspondiente documentación de la detención.

La arrestada fue puesta en libertad tras prestar declaración y una vez fue informado el juzgado competente