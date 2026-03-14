En libertad una 'mula bancaria' reincidente tras estafar al vendedor de un coche con el método del bizum inverso

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón que actuaba como 'mula bancaria' y que estafó dinero a un ciudadano que vendía su coche por Internet, al que engañó con el método del 'bizum inverso'.

La detención se realizó en la mañana del pasado miércoles al considerar la presunta participación del varón en una estafa cometida mediante engaño telefónico con el método de 'bizum inverso', tras lo que el detenido se sirvió de cuentas asociadas a una casa de apuestas y a un establecimiento de compraventa de artículos de segunda mano.

Los hechos se iniciaron cuando la víctima publicó un anuncio para vender su vehículo y el autor de la estafa contactó con ella y se hizo pasar por un trabajador de una empresa conocida con el fin de generar confianza y aparentar solvencia.

Así, convenció a la víctima para que aceptara dos supuestas operaciones de Bizum que, según afirmaba, correspondían al pago de una reserva para la compra del vehículo, según ha relatado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Sin embargo, las operaciones no constituían ingresos sino cargos directos contra la cuenta bancaria de la víctima, que autorizó las transacciones porque creía que recibía el dinero acordado. Tras obtener el importe defraudado, el autor interrumpió toda comunicación.

Las investigaciones han permitido determinar que los cargos se realizaron mediante Bizum hacia dos destinos, uno de ellos una casa de apuestas donde el dinero fue ingresado y posteriormente transferido a una tarjeta bancaria, y el otro una cadena de establecimientos de compraventa donde se efectuó una compra vinculada a la misma operativa.

Los agentes contactaron con la casa de apuestas y lograron identificar al usuario titular de la cuenta receptora del Bizum y, además, comprobaorn que la línea telefónica utilizada para el registro en la casa de apuestas coincidía con la empleada para el registro en el establecimiento de compraventa, lo que ayudó a vincular ambas operaciones al mismo responsable.

El detenido ha actuado como lo que en el argot policial se conoce como 'mula bancaria', es decir, un colaborador que, a cambio de una compensación económica, facilita cuentas, identidades o medios de pago para canalizar fondos procedentes de estafas o para su posterior blanqueo. En este caso, utilizó su cuenta en la casa de apuestas para recibir y transferir el dinero sustraído a la víctima.

El detenido ya fue denunciado por "idénticos hechos" en agosto de 2025, esa vez por un importe de 943,90 euros.

El individuo fue detenido, si bien finalmente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sea requerido.