Material incautado. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial competente ha decretado la libertad de un hombre y una mujer --a cada uno de los cuales constaban dos detenciones policiales anteriores-- tras ser detenidos el jueves en Valladolid por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas al menudeo en un domicilio en el que residían con hijos menores a su cargo.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, la operación policial, bautizada como 'Arcade', concluyó con un registro domiciliario a primera hora de la mañana de ayer y con el arresto de ambos sospechosos tras una investigación iniciada meses atrás al tener conocimiento de que la pareja se dedicaba a la venta de estupefacientes en su vivienda e inmediaciones.

Durante las pesquisas, los investigadores realizaron numerosas vigilancias y seguimientos de los dos investigados pese a las medidas de seguridad que adoptaban para eludir la acción policial, y efectuaron varias aprehensiones de droga a compradores hasta reunir evidencias suficientes para registrar el inmueble en el que vivían con hijos menores a su cargo.

En el interior de la vivienda, los agentes intervinieron 7,9 gramos de hachís, cinco gramos de cocaína, dos carabinas de aire comprimido, una navaja con una hoja de 17 centímetros de largo, otra navaja con una hoja de 14 centímetros, un hacha, numerosos útiles para la elaboración y venta de sustancias estupefacientes y 2.080 euros en efectivo en distintos tipos de billetes.

Con la droga intervenida en el domicilio y la confiscada a los compradores durante el dispositivo de vigilancia se habrían podido elaborar 50 dosis de cocaína con un valor en el mercado ilícito superior a los 1.200 euros.

Tras ser informados de su detención como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y trasladados a dependencias policiales para su custodia, ambos detenidos han pasado a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.