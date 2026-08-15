En libertad un reincidente por robar un patinete eléctrico en el interior de un domicilio de Valladolid

Detenido en Valladolid un reincidente por robar un patinete eléctrico en el interior de un domicilio - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón reincidente, con 14 antecedentes, ha sido puesto en libertad por la autoridad judicial de Valladolid después de ser detenido por robar un patinete eléctrico, su cargador y un casco en el interior de un inmueble.

Los hechos, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press, se produjeron en la mañana del jueves 13 de agosto, en torno a las 10.45 horas, cuando los agentes procedieron a la detención del varón en el barrio de Pajarillos, tras una investigación iniciada a raíz de los hechos denunciados el pasado 26 de julio.

Mientras los agentes patrullaban por la calle Águila, observaron a un individuo que adoptó una actitud esquiva al percatarse de la presencia policial, por lo que los agentes procedieron a su identificación y solicitaron a través del equipo de transmisiones la comprobación de posibles requisitorias en vigor.

La consulta confirmó que interesaba su detención por su presunta implicación en el mencionado robo con fuerza investigado por agentes especializados. El hecho investigado se produjo cuando un ciudadano acudió a recoger su patinete eléctrico, que guardaba en el interior del inmueble, junto a la puerta de su vivienda, y, al llegar, comprobó que habían desaparecido el patinete, el cargador y un casco.

La comunidad de propietarios contaba con cámaras de seguridad, lo que permitió iniciar las gestiones oportunas para que el grupo especializado en delitos contra el patrimonio identificara plenamente al autor.

El sujeto ha sido trasladado a dependencias policiales para la tramitación del atestado y, una vez finalizadas las diligencias, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.