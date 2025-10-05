En libertad tras ser detenido con 1,7 kilos de hachís y más de 7.000 euros en Valladolid

Dinero y droga requisada a un detenido tras pillarle 1,7 kilos de hachís y más de 7.000 euros. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras pillarlo con 1,7 kilos de hachís y más de 7.000 euros en Valladolid.

Agentes de la Policía Nacional acudieron el pasado 21 de septiembre a un domicilio tras una intervención previa de la Policía Municipal en la que se detuvo a un varón, quien se comprobó que estaba siendo investigado por el grupo de menudeo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid por presunto tráfico de sustancias estupefacientes.

En el domicilio se localizaron dos paquetes de sustancia vegetal prensada de color marrón, identificada como hachís, y ante la sospecha de que pudiera haber más droga en posesión del detenido, los agentes realizaron gestiones adicionales que les permitieron obtener las llaves de un vehículo propiedad del arrestado, en posesión de su padre.

Una vez localizado el coche, estacionado en un garaje, se procedió a su inspección y se halló en el maletero una mochila que contenía 15 paquetes de hachís similares a los encontrados en el domicilio, además de una caja de caudales, varias bolsas de plástico transparente, una mini báscula de precisión y una bolsa blanca con monedas.

Tanto el vehículo como los objetos intervenidos fueron trasladados a las dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría de Delicias, donde se verificó que la caja de caudales contenía 7.605,30 euros en efectivo, según ha informado el cuerpo en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se contabilizaron 17 tabletas y un trozo de hachís, con un peso aproximado de 1.725 gramos. Según las tablas de valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025, dicha cantidad alcanzaría un valor estimado de 11.557,50 euros en el mercado ilícito.

El varón fue detenido por un delito de tráfico de drogas y tras pasar a disposición de la autoridad judicial se decretó su puesta en libertad.