En libertad tras ser detenido en un chalet ocupado en Valladolid por receptación de un móvil robado

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón, delincuente "conocido" por la Policía Nacional, ha sido detenido en Valladolid en un chalet abandonado situado en el paseo de Farnesio como presunto autor de un delito de receptación de un teléfono móvil que había sido sustraído y ha quedado en libertad pendiente de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

La detención se produjo el pasado martes 19, cuando a las 08.00 horas agentes de la Policía Nacional, en funciones de prevención y reacción frente a ilícitos penales y atención al ciudadano, uniformados y a bordo de un vehículo policial rotulado, se personaron en el paseo de Farnesio, en un chalet abandonado que "se encuentra ocupado de manera habitual por diversas personas conocidas por su presunta dedicación reiterada a delitos contra el patrimonio como medio de vida".

Durante la intervención, los agentes observaron a un individuo "sobradamente conocido por su implicación en hechos delictivos", que intentaba acceder al inmueble. Ante la sospecha de que pudiera portar objetos sustraídos, procedieron a interceptarlo y realizar un cacheo de seguridad.

En uno de sus bolsillos localizaron un teléfono móvil que, tras las gestiones realizadas con la Sala CIMACC 091, constaba como sustraído en una denuncia presentada el pasado 9 de enero en la Comisaría de Delicias (Valladolid).

Preguntado por la procedencia del terminal, el varón manifestó que era suyo y que se lo había comprado a un amigo, del que no aportó dato alguno, lo justificaba porque no es "un chivato".

Ante estos hechos, los agentes le informaron de su detención por un delito de receptación.

Además, los agentes localizaron junto a un colchón una bolsa amarilla que contenía diversas herramientas y diversos objetos. Entre ellos había dos taladros de batería, una linterna de patinete eléctrico, un alicate pico de loro, una llave inglesa de 12 pulgadas, un destornillador de estrella, dos destornilladores planos, un mango de destornillador, una baliza de emergencia V-16, una caja de puntas de destornillador y un ambientador de ropa.

El varón afirmó que todos los objetos eran de su propiedad, sin aportar documento, prueba o indicio alguno que acreditara dicha titularidad.

Por ello, el material fue intervenido para comprobar su posible procedencia ilícita.

Finalmente, el detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde quedó custodiado hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.