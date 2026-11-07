En libertad tras ser detenido con cinco armas de fuego, munición de guerra y 17 gramos de MDMA en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado la libertad para un hombre detenido como presunto autor de delitos de tenencia de armas prohibidas, quebrantamiento de condena y tráfico de drogas, después de que una investigación permitiera vincularle con un arma de fuego localizada previamente a otro varón en la vía pública y de que los agentes le intervinieran cinco armas cortas aptas para fuego real, diez armas detonadoras, abundante cartuchería y sustancias estupefacientes.

La investigación se inició a raíz de una actuación de la Policía Municipal, que identificó en la vía pública a un individuo que llevaba dos tabletas electrónicas y un arma de fuego oculta entre la ropa, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las pesquisas posteriores de la Policía Nacional determinaron que tanto las tabletas como el arma pertenecían al detenido, sobre quien pesaba una prohibición judicial de tenencia de armas y a quien se le había retirado la correspondiente licencia como consecuencia de una condena previa relacionada con un caso de violencia de género.

Una vez establecida la vinculación con los efectos intervenidos, los investigadores realizaron diversas gestiones para localizar al sospechoso, que finalmente fue detenido este viernes.

Durante la actuación policial se intervinieron 17,20 gramos de MDMA y 63 pastillas de éxtasis, además de las cinco armas cortas aptas para efectuar fuego real y las diez armas detonadoras, junto con abundante cartuchería de distintos calibres.

Entre la munición localizada se encontraba además munición correspondiente a calibres de guerra.

La Policía Nacional ha precisado que, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (O.C.N.E.) correspondientes al segundo semestre de 2026, el valor de las sustancias intervenidas asciende a 1.813,17 euros.

El detenido ha sido trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se han continuado las diligencias policiales.

Una vez finalizadas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.