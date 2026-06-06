En libertad tras ser detenido por robar en el interior de una nave del polígono de Argales, en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Dos detenidos en Valladolid escondidos en una vivienda tras arrancar una verja con una eslinga - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón por un delito de robo con fuerza tras ser sorprendido en una nave industrial en el polígono Argales, en Valladolid y, posteriormente, la autoridad judicial ha decretado su libertad, según han informado fuentes de Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos delictivos se produjeron el pasado domingo 31 de mayo, cuando, en torno a las 13.30 horas, la sala CIMACC recibió un aviso de los sistemas de vídeovigilancia de una empresa que habían detectado a un individuo que saltó la valla perimetral.

A su llegada, los agentes revisaron el patio y el perímetro de la nave afectada. Durante el aseguramiento de la zona, uno de los funcionarios observó a un individuo en el interior de una nave contigua, y constató, además, la existencia de un agujero en la valla metálica que separaba ambas propiedades.

Al verse descubierto, el sospechoso salió de la finca con diversos efectos, entre ellos una linterna, una caja alargada con guantes y una baliza de vehículo, una petaca de carga de inflador eléctrico, un martillo para fractura de lunas y una bolsa con cargadores. Tras un cacheo superficial de seguridad, los agentes intervinieron también alicates de corte y guantes, presuntamente utilizados para la comisión del ilícito.

Los funcionarios inspeccionaron el interior del recinto de la empresa colindante, donde se encontraban estacionados varios vehículos. Uno de ellos presentaba el interior completamente revuelto.

El propietario de la nave manifestó que la valla perimetral se encontraba en perfecto estado antes del suceso y que el boquete observado no existía previamente, expresando su intención de formalizar denuncia en dependencias policiales.

Paralelamente, se realizaron gestiones para localizar a los responsables de la otra empresa así como a la propietaria del vehículo dañado, quien se personó en el lugar. La mujer reconoció como propios los efectos intervenidos al sospechoso, que correspondían a útiles de reparación guardados en el maletero de su automóvil.

Tras su identificación, los agentes procedieron a la entrega de los objetos recuperados.

Ante los hechos constatados, los funcionarios procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza y fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.