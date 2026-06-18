En libertad tras ser detenido en Valladolid por amenazar a un vecino que declaró contra él en un juicio

Archivo - Sucesos.- Tres detenidos en Valladolid por agredir a un joven en un portal para robarle el patinete eléctrico - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de odio y un delito de amenazas, aunque ya ha quedado en libertad, después de amenazar a un vecino del inmueble en el que reside que había declarado en un juicio por malos tratos contra el individuo detenido, según datos de la Policía Nacional, recogidos por Europa Press.

Los hechos se produjeron el pasado sábado 14 de junio, cuando un residente de un inmueble de Valladolid solicitó presencia policial al sentirse "totalmente amedrentado" por uno de sus vecinos, contra el cual había declarado en un juicio por malos tratos contra otro de los residentes en el inmueble.

A la llegada de los agentes estos se entrevistaron con la persona que había llamado, quien contó a los policías que hace un tiempo había declarado, en calidad de testigo, en el juicio contra el mencionado vecino

Desde entonces dicho vecino se había dedicado a "hacer la vida imposible a la víctima", cuya puerta golpeaba "constantemente" y arañaba, al tiempo que ocasionaba "todo tipo de inconvenientes en la convivencia diaria".

Ya el día anterior había acudido otra dotación policial a esa misma dirección por hechos similares.

Asimismo la víctima manifestó a los agentes que momentos antes de su llegada, este hombre había aporreado la puerta y le había dicho desde el rellano frases como "maricón de mierda, te voy a agarrar del pescuezo y te voy a destripar", antes de marcharse.

La víctima indicó a los agentes que iba a interponer denuncia por lo ocurrido.

Mientras los policías se entrevistaban con la víctima se personó en el rellano el presunto autor, a quien requirieron la documentación pero el individuo "no colaboró en ningún momento", lo que obligó a los agentes a emplear hasta diez minutos para identificarlo.

En ese tiempo, el varón se dirigió de nuevo hacia la víctima en presencia de los actuantes a quien llamó "maricón" en repetidas ocasiones y amenazándole.

Por todo esto los agentes de Policía Nacional finalmente procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de odio y un delito de amenazas.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para su custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.