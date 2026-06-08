En libertad los siete detenidos en Valladolid por atentado y lesiones en un altercado con siete agentes heridos

Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial competente ha decretado la libertad de las siete personas --cuatro varones y tres mujeres-- que fueron detenidas este domingo por delitos de atentado contra agentes de la autoridad y de lesiones tras enfrentarse con efectivos policiales, siete de los cuales resultaron heridos y dos de ellos con fuertes golpes en la cabeza.

Según ha informado la Policía Nacional este lunes en un comunicado recogido por Europa Press, el origen de la intervención se sitúa en torno a las 7 de la mañana de este domingo, cuando un indicativo de la Policía Nacional acudió a la calle Garza, situada en el polígono de viviendas 29 de octubre de Valladolid, donde los alertantes aseguraban que un grupo de personas había "molestado durante toda la noche" y en ese momento se peleaban entre ellos.

El indicativo policial desplazado, apoyado por un segundo indicativo con agentes de paisano, encontró a un numeroso grupo de personas que celebraba una fiesta en el exterior de un bajo y en la propia vivienda, como pudieron ver los policías a pie de calle a través de las ventanas.

Los agentes preguntaron por los moradores de la vivienda y por el motivo de celebración, a lo que recibieron respuestas "evasivas" por parte de los presentes. En un momento dado, uno de ellos se encaró de manera hostil a los policías, "invadió reiteradamente el espacio de seguridad de uno de los agentes" y desoyó los requerimientos de los policías para que moderase su actitud.

ACUSACIÓN DE RACISMO

Según el relato policial, este individuo "soliviantó a los presentes gritando e increpando a los agentes", a quienes acusó de actuar "por motivos racistas", lo que hizo que derivara en una agresión hacia los policías por parte de varios individuos presentes mediante golpes y patadas.

A la agresión se sumaron personas del interior de la vivienda, hasta un número de diez, que se enfrentaron a los primeros agentes actuantes.

Al verse "ampliamente superados en número", los policías solicitaron apoyo a través de la malla de comunicaciones y al lugar acudieron otras dotaciones tanto de Policía Nacional como de Policía Municipal.

ATRAVESARON UNA NEVERA TRAS LA PUERTA

Los agresores se refugiaron en el interior de la vivienda y atravesaron una nevera tras la puerta y varios de los individuos se agolparon contra la misma para evitar que los uniformados accediesen al interior. Mientras tanto, los agentes desde las ventanas les conminaron en repetidas ocasiones para que abriesen la puerta y depusiesen su actitud.

Finalmente, los agentes tuvieron que hacer uso de un ariete policial para entrar a la vivienda, donde fueron recibidos con lanzamientos de botellas y golpes mediante palos, puñetazos y patadas, a la par que varios presentes grababan todo con sus móviles mientras increpaban a los policías. Uno de los presentes incluso amenazó a varios agentes con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

"Ante la extrema agresividad mostrada y las agresiones a los actuantes", señala la Policía, los agentes procedieron a reducir y controlar a los ocupantes del inmueble.

El balance final de la intervención fue de siete personas --cuatro varones y tres mujeres-- detenidas por delitos de atentado contra agentes de la autoridad y delitos de lesiones, cuatro hombres y tres mujeres.

Un agente de la Policía Nacional resultó herido en la cabeza por un fuerte golpe con algún objeto contundente precisando atención médica siendo trasladado a un centro sanitario donde recibió puntos de sutura y grapas. Otro agente de la Policía Municipal recibió un fuerte golpe en la cabeza, mientras que varios agentes de ambos cuerpos presentaron contusiones y traumatismos a consecuencia de la agresión.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional, donde han permanecido bajo custodia hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.