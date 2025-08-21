En libertad los tres implicados en el allanamiento de morada en un vivienda de Arca Real, en Valladolid

Archivo - Sucesos.- En libertad dos varones que dejaron inconsciente a otro para robarle el teléfono y la cartera en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un tercer individuo implicado en el allanamiento de morada de un vivienda ubicada en Arca Real, en el barrio de Delicias de Valladolid, un hecho por el que ya se retuvo y, después, dejó en libertad, a otras dos personas.

La detención de esta tercera persona se produjo el pasado 19 de agosto, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, pues sobre él pesaba en vigor una prohibición de acercamiento a la mujer detenida por el mismo allanamiento que tuvo lugar el 16 de agosto y en el que participó también otro varón. Estos dos detenidos previos está también en libertad.

El día de los hechos los tres implicados se reunieron para acceder al interior de una vivienda en la calle Arca Real, con el pretexto de recuperar los enseres del primer varón detenido, el cual había vivido en ella.

Al saltar la alarma del domicilio, se personó en el lugar una dotación de la Policía Nacional que localizó a la mujer en sus inmediaciones. Debido a la actitud de esta, los agentes realizaron una discreta vigilancia que se saldó primeramente con su detención por un delito de quebrantamiento de condena y otro de falsedad documental, al conducir un vehículo con el carnet de conducir retirado y la placa manipulada.

Posteriormente el otro varón, que se personó en el lugar, fue detenido por un delito allanamiento de morada y otro de realización arbitraria del propio derecho. Por su parte, el tercer implicado había abandonado el lugar a bordo de un vehículo por la presencia policial.

Finalmente, las pesquisas policiales han determinado su identidad y han permitido comprobar que sobre él pesaba en vigor una prohibición de acercamiento a la mujer detenida.

Tras ser localizado, el varón fue detenido en la mañana del día 19 como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, por el que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.