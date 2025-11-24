En libertad tres menores tras golpear y robar a otro en la Plaza del Milenio

Sucesos.- Un detenido por el anuncio falso de una amenaza de bomba en un centro comercial de Málaga - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres menores se encuentran en libertad con cargos después de ser detenidos por la Policía Nacional por golpear y robar una mochila a otro joven en la Plaza del Milenio de Valladolid el pasado viernes.

Los hechos se produjeron a las 16.15 horas del citado día 21 de noviembre cuando agentes de policía entrevistaron a un menor que había denunciado un robo con violencia, señalan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

El joven relató que, mientras se dirigía hacia la Cúpula del Milenio, fue abordado por tres individuos vestidos de oscuro, con capuchas y uno de ellos con máscara. Tras tirarlo al suelo y golpearlo en varias ocasiones, le sustrajeron una mochila con el logo de la Real Federación Española de Fútbol, que contenía ropa deportiva, emprendiendo la huida hacia la zona de Huerta del Rey.

La víctima presentaba lesiones visibles, como sangre en los labios y en el brazo derecho, además de prendas dañadas por la agresión, aunque rechazó asistencia sanitaria en ese momento. Minutos después, otro indicativo policial localizó en la calle Ramón Pradera a tres jóvenes cuyas características coincidían con las aportadas.

En el momento de la identificación, uno de ellos portaba la mochila sustraída, en cuyo interior se encontró una bandolera negra, coincidente con la descripción facilitada por la víctima, además de 16 dispositivos tipo 'vaper'.

Al ser entrevistados, los jóvenes no ofrecieron explicaciones coherentes sobre la procedencia de los objetos, alegando que los habían encontrado junto a un contenedor. Ante las evidencias, los agentes procedieron a la detención de los tres menores como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

La víctima fue trasladada a su domicilio por un indicativo policial y entregada a su madre.

Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las diligencias. Una vez finalizado el atestado policial se dio cuenta a la Fiscalía de Menores y los tres jóvenes fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.