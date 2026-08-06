En libertad en Valladolid tras apuñalar a su compañera de piso por tener la música muy alta

Archivo - Sucesos.- Prisión para dos jóvenes tras golpear, amenazar con un cuchillo y robar a un menor en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra en libertad con cargos después de que fuera detenido tras asestar dos cuchilladas a su compañera de piso en un domicilio del barrio de La Farola y amenazarla de muerte por tener la música muy alta.

Los hechos se produjeron a las 13.30 horas del pasado 5 de agosto cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a la llamada de una mujer que afirmaba haber sido apuñalada en la cara por su compañero de piso.

A su llegada, los agentes localizaron en el descansillo de la escalera a la requirente, quien presentaba dos heridas sangrantes, una en la mano derecha y otra en el rostro.

La víctima manifestó que, tras una discusión por el volumen de la música, su compañero de piso la había acometido con un cuchillo de cocina, profiriendo amenazas de muerte y causándole las lesiones observadas.

El presunto agresor permanecía en el interior de la vivienda, por lo que los agentes accedieron al domicilio para su localización. Durante la intervención, otra compañera de piso declaró haber presenciado los hechos, si bien había huído del lugar por miedo.

Un recurso sanitario atendió a la víctima en el propio domicilio, indicando que las heridas no precisaban sutura, aunque debía acudir a un centro de salud para valoración médica.

Los agentes procedieron a la detención del varón, trasladándolo a dependencias policiales para la instrucción del atestado. Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.