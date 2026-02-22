En libertad el varón que agredió con arma blanca a otro en la calle Cardenal Cisneros de Valladolid

Archivo - Trib.- El acusado de traficar en un bar de Arturo Eyries pacta una condena de un año y medio de prisión - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones tras una agresión con arma blanca a otro varón en la calle Cardenal Cisneros de Valladolid.

La detención se llevó a cabo el sábado 21 de febrero tras la agresión, que tuvo lugar minutos antes de las 14.00 horas, momento en el que los agentes fueron comisionados por la Sala Cimacc 091 para dirigirse a la citada calle donde se producía una reyerta entre varias personas.

A su llegada, los agentes localizaron, tumbado entre dos vehículos, a un varón que presentaba una herida incisa-cortante en la pierna derecha, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press,

Este hombre manifestó que había mantenido una discusión por un asunto económico con otro individuo, lo que derivó en una pelea y en un forcejeo que los llevó al caer al suelo, momento en el que el otro varón sacó una navaja y le asestó una puñalada en la pierna. La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario.

Los agentes localizaron al presunto autor sentado en un banco.El varón, que tenía sangre en las zapatillas, reconoció haber discutido con la víctima por una deuda de 50 euros y alegó que había sido agredido por la misma y un acompañante. Así, se comprobó que este varón también presentaba un golpe en el pómulo izquierdo.

En el transcurso de la intervención, un funcionario localizó en un contenedor de obra un arma blanca que podría estar relacionada con los hechos. Tras dar aviso a Policía Científica, se procedió a la intervención del arma, una navaja con cachas metálicas y hoja de seis centímetros de color negro, para su entrega en dependencias policiales.

Ante los hechos descritos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de lesiones, quien fue trasladado a un centro médico para valoración de sus lesiones y posteriormente a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. El varón ha sido trasladado ante la autoridad judicial que ha decretado su libertad.