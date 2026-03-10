En libertad un varón que causó un corte a otro en una pelea cerca de la Plaza Poniente de Valladolid

Un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un varón que causó un corte en la cara a otro en una pelea con palos en las inmediaciones de la Plaza Poniente de Valladolid.

El suceso tuvo lugar sobre las 10.30 del domingo 8 de marzo, cuando las sala CIMACC 091 recibió varias llamadas que alertaban de una pelea entre al menos cinco personas en el mencionado lugar, a donde acudieron rápidamente varios indicativos de Policía Nacional.

Así, los agentes localizaron inmediatamente a dos varones, uno de los cuales portaba un listón de madera de más de un metro de longitud, mientras el segundo presentaba manchas de sangre en el rostro y un corte en el carrillo derecho.

A escasos metros, otros dos agentes identificaron a un hombre, que fue señalado por el varón que presentaba un corte en el carrillo como el individuo que le había producido las lesiones en el marco de la pelea que, al parecer, tuvo su origen en un cruce de increpaciones a la puerta de un establecimiento de ocio entre dos grupos de personas.

De este modo, los agentes de Policía Nacional procedieron a levantar un acta por una infracción de la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana al hombre que portaba el palo y los servicios sanitarios de Emergencias de Castilla y León 112 trasladaron al herido en el rostro al Hospital Clínico Universitario, puesto que precisaba puntos de sutura en las heridas.

Además, se procedió a la detención del presunto autor de la agresión que resultó en el corte en la cara del varón trasladado al hospital. Se le detuvo por un delito de lesiones y una vez en dependencias policiales se puso en conocimiento del grupo de investigación pertinente lo ocurrido, por lo que no se descarta que se produzcan otras detenciones en el futuro.

No obstante, el detenido, a quien le constan dos detenciones anteriores de la Policía Nacional por sendos delitos de lesiones, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.