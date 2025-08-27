En libertad un varón que estafó más de 15.000 euros a una madre de Valladolid con el método del 'hijo en apuros'

Sucesos.- En libertad una 'mula' de Valladolid que participó en una estafa de casi 15.000 euros a una mujer de Melilla - POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido en Sabadell (Barcelona), y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un delito de estafa cometido sobre una mujer residente en Valladolid a la que engañó por el método del 'hijo en apuros' para que le transfiriese 15.610 euros.

Los hechos ocurrieron entre el mediodía del pasado 31 de marzo y las 13.00 horas del día 1 de abril, mes en el que la mujer denunció en la Comisaría Provincial de Valladolid haber sido víctima de un engaño mediante suplantación de identidad a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

En concreto, la denunciante, titular de una cuenta bancaria, recibió un mensaje de WhatsApp procedente de un número desconocido y en el que el remitente se identificaba como su hijo, alegando que tenía problemas con su teléfono móvil, que lo iba a cambiar, y que, temporalmente, solo podía comunicarse con ella a través de ese número.

Dos días después, desde el mismo número, el supuesto hijo volvió a contactar con la mujer solicitando ayuda económica urgente y alegó que su tarjeta bancaria no funcionaba, que su cuenta estaba en riesgo de embargo y que necesitaba realizar varios pagos.

La denunciante, confiando en la identidad del remitente, siguió las instrucciones recibidas y realizó varias operaciones bancarias, una el 31 de marzo, a las 12.07 horas, en la que hizo un ingreso de 4.680 euros a una cuenta ajena, y otra a las 14.01 horas realizó con una transferencia de 7.680 euros desde su cuenta bancaria a otra cuenta diferente. Asimismo, el 1 de abril a las 12.53 horas ingresó 3.250 euros a la primera cuenta bancaria.

Fue alrededor de las 14.00 horas, cuando su hijo, que había estado fuera de Valladolid durante el fin de semana, la llamó por teléfono y, al relatarle lo sucedido, este le confirmó que no le había enviado ningún mensaje ni solicitado dinero alguno.

Se iniciño entonces la correspondiente investigación para esclarecer los hechos y localizar al autor o autores de esta estafa, a cargo del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Valladolid.

El objetivo fue identificar al titular o titulares de las cuentas receptoras de los ingresos, teniendo en cuenta que las pesquisas podían determinar que estaban creadas para ilícito penal, ya que no tenían movimientos ordinarios, nutriéndose de las transferencias que se realizaban por la víctima, resultando ser el titular de las dos un varón residente en Sabadell.

Dado que el titular de la cuenta residía fuera de la demarcación policial de la Comisaría Provincial de Valladolid, se solicitó colaboración a la Jefatura Superior de Cataluña para que se procediera a la localización, toma de declaración y en su caso detención por su presunta implicación en la estafa denunciada.

El detenido, a quien le constaba una requisitoria por hechos de idéntica naturaleza en Madrid, fue puesto en libertad.