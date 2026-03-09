En libertad un varón tras ser pillado con droga en Valladolid y que acumula cinco detenciones

Archivo - Sucesos.- Detenido en Medina del Campo un pasajero de un tren con destino Valladolid en posesión de 68 gramos de hachís - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón pillado con distintos tipos de estupefacientes y que acumula hasta cinco detenciones por delitos contra la salud pública y de tráfico de drogas.

La detención se llevó a cabo el sábado 7 de marzo, cuando un indicativo con dos agentes uniformados pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano identificaron al individuo en la calle Tranque de la capital.

En concreto, al percatarse este varón de la presencia policial, adoptó una actitud esquiva y huidiza e intento alejarse de los policías, por lo que los agentes sospecharon de la actitud del hombre y decidieron identificarle por si tuviera alguna requisitoria en vigor.

Cuando el hombre fue requerido finalmente mostró a los agentes las sustancias que llevaba entre sus ropas, distribuidas en varios envoltorios de plástico. Así, le fueron intervenidos 2,6 gramos de anfetamina, 3,1 gramos de MDMA y 0,83 gramos de ketamina.

Dada la cantidad de droga intervenida y que al hombre le figuraban cuatro detenciones anteriores, una por otro delito contra la salud pública y otra por un delito de tráfico de drogas, los agentes de Policía Nacional procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública y a su traslado a dependencias policiales.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, la droga intervenida hubiera alcanzado un valor de 187,11 euros en el mercado ilícito.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.