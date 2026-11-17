Presentación del libro de Fundación Intás en la sede de la Diputación de Zamora. - DIP ZAMORA

ZAMORA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Intras ha presentado este martes el libro 'Recetas con historia', una iniciativa editorial que aspira a proteger el patrimonio culinario de Zamora ya que esta publicación recoge 38 propuestas que se han recogidas de la voz de las personas mayores de la provincia.

El acto de puesta de largo ha tenido lugar en la sede Diputación Provincial, con la presencia de distintos representantes de los promotores de la idea, de la institución y de la Editorial Semuret.

El libro lleva por título 'Recetas con historia. Un legado culinario" y reúne 38 propuestas gastronómicas recogidas de la voz de los mayores de la provincia que van acompañadas por una historia vinculada a la persona que narra cada plato.

Los trabajadores de la Fundación Intras se han encargado de hacer un trabajo de campo que les ha llevado a recorrer más de 50 pueblos de Zamora, "donde la tradición se mantiene más pura", según han explicado durante la presentación dos de ellos, Alberto Prada y Míriam González.

"No es un libro de recetas al uso, sino que está formado por todas las personas que han participado en él", ha explicado Prada, quien ha resaltado la importancia de "compartir tiempo de calidad, escuchar a las personas mayores y poner en valor ese conocimiento que transmiten" para que este legado "no se pierda".

Asimismo, Alberto Prada considera "muy importante" que esas ideas y conocimiento que les han ido transmitiendo, al igual que "ese patrimonio culinario que es parte de toda la provincia" se mantenga y conserve

Por su parte, Míriam González ha destacado que la gente no sólo les ha abierto las puertas de sus casas para poder contarles las recetas ya que, además, les han transmitido "las historias que tiene cada receta, que es parte de la historia de esa persona".

Ambos han destacado igualmente que las ilustraciones han contado con la participación de miembros del taller de pintura que se organiza en el centro de día de la Fundación Intras en Zamora.