Emilio Morais Vallejo, autor del libro 'Falsos históricos y otras pequeñas mentiras en la arquitectura monumental leonesa del siglo XX' publicado por la ULE. - ULE

LEÓN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha publicado el libro 'Falsos históricos y otras pequeñas mentiras en la arquitectura monumental leonesa del siglo XX', obra de Emilio Morais Vallejo, profesor titular de Patrimonio Artístico y Documental de la Institución académica leonesa y especialista en historia de la arquitectura y conservación patrimonial.

La obra, número siete de la colección 'Arquitecturas', examina el estado original de diversos monumentos y las huellas dejadas por sus intervenciones a lo largo del siglo pasado. Mediante fotografías, planos y memorias de los arquitectos, el estudio detalla los criterios detrás de cada modificación.

En la introducción del libro Morais Vallejo apunta las dificultades que surgen para los restauradores a la hora de fijar una metodología concreta para proceder a la recuperación del inmueble y establecer los criterios que sirvan de principios rectores de la actuación. "Es entonces cuando se abre un abanico de posibilidades, tan extenso y complejo que ha propiciado la aparición de muy diversas teorías conceptuales y metodológicas sobre la manera más correcta de abordar la intervención en los monumentos históricos", añade.

Entre los edificios y monumentos que han sido objeto de estudio y análisis se encuentran el Ayuntamiento de León, la fábrica de hilados (Audiencia Provincial), el Monasterio de San Pedro de Eslonza y la Iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva, el Pórtico norte de la Basílica de San Isidoro, la Casa de las Carnicerías (oficinas y servicios culturales de Caja España) y las puertas de la muralla, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Lejos de cuestionar la labor profesional de las intervenciones del siglo pasado, el estudio documenta estos cambios para explicarlos como reflejo de las ideas estéticas y los criterios de conservación de cada momento histórico. Así, la publicación pretende ofrecer al lector una mirada crítica para comprender que el aspecto de estos inmuebles responde a concepciones culturales acumuladas con el tiempo.

La adaptación y maquetación de la publicación han corrido a cargo de Juan Luis Hernansanz Rubio. El libro, de 156 páginas, se presenta editado en rústica, tiene un precio de doce euros y está disponible en las principales librerías y a través de la web del servicio de Publicaciones de la ULE.