La Liga Reumatolóxica Galega reconoce a la abogada Alicia Ferrero por su asesoramiento altruista a pacientes y familias

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Liga Reumatolóxica Galega (LRG) ha concedido uno de sus dos Premios Especiales 30 Aniversario a la abogada vallisoletana Alicia Ferrero Gil en reconocimiento a su labor de asesoramiento voluntario y altruista y su vocación de servicio a la entidad y a sus familias en demandas, recursos y reclamaciones. La entrega de los galardones tendrá lugar este sábado, 21 de noviembre, a las 19.00 horas en el Palacio da Ópera da Coruña.

Según ha informado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press, el otro Premio Especial 30 Aniversario ha recaído en el médico y presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira. Ambas distinciones reconocen a quienes han acompañado a la organización durante años con cercanía, escucha y compromiso.

Asimismo, la entidad ha otorgado once Premios Liga con Nós, nacidos en 2013 para visibilizar el compromiso frente a las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas (ERyMES). En el ámbito sanitario han sido premiados los reumatólogos Natalia Palmou Fontana, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), y Rafael Benito Melero González, del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, junto a la coordinadora del Servicio I+D en Odontología para Pacientes con Necesidades Especiales de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Inmaculada Tomás Carmona.

El palmarés de esta edición incluye también a la conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia, Fabiola García Martínez; a la concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade del Concello da Coruña, Nereida María Canosa Domínguez, y a la periodista de 'La Voz de Galicia' Caterina Devesa Puente. Completan la lista el Servicio de Participación e Inclusión Universitaria (SEPIU) de la USC, la Oficina de Atención á Diversidade de la Universidade da Coruña (UDC), UDC Saudable, la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC) y el Ilustre Colexio Oficial da Profesión Veterinaria da Coruña.

La gala, que estará presentada por Gemma Pardo y contará con las actuaciones de Silvia Penide y del grupo Aire Flamenco, cuenta con un comité de honor integrado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela; el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey García. Previamente, el viernes 20, el Centro Universitario de Riazor acogerá de 9.30 a 13.30 horas la Xornada Especial 30 Aniversario 'A persoa con ERyMES, da cabeza aos pés'.