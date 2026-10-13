Llamamiento para donar sangre de seis grupos, con A- y 0- en rojo

Captura de los niveles de reserva de sangre en CyL - CHEMCYL

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha hecho un llamamiento este martes a las donaciones de sangre de seis grupos, especialmente de los grupos A- y 0-, cuyas reservas están en rojo, con otros cuatro en naranja: A+, B+, B- y AB-.

El 112 se ha hecho eco de la situación de las reservas de sangre en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación que presentan déficits en seis grupos y solo 0+ y AB+ están en verde.

"Estos son los niveles de sangre hoy en Castilla y León, si puedes, acércate a donar", explica el 112 en las redes sociales.