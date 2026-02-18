Llamas asegura que Podemos-AV disputará las elecciones con ambición: "No nos conformamos con el actual escaño"

Llamas atiende a los medios de comunicación este miércoles en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado este miércoles que su formación sale a disputar las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo "con ambición, con muchas ganas y con energías renovadas".

"No nos conformamos con el actual escaño que tenemos en las Cortes de Castilla y León", ha aseverado Llamas en referencia al procurador que consiguió la coalición Unidas-Podemos en las elecciones de febrero de 2022 cuando IU y Podemos concurrieron juntos, a diferencia de lo que ocurrirá esta vez.

Llamas ha reivindicado la solidez y la solvencia del proyecto electoral que ofrece la coalición Podemos-Alianza Verde y ha insistido en que no se marcan topes ya que salen "a obtener el mejor resultado posible" con la defensa del derecho a la vivienda con garantías como bandera, junto a la necesidad de poner el foco en la desprivatización de los servicios públicos.

El candidato ha asegurado además que Podemos-Alianza Verde es la opción electoral que más lucha contra la "corrupción sistémica y mediática" que, según ha lamentado, se sufre en Castilla y León y ha mostrado su clara oposición por otro lado a "megaproyectos tóxicos", como las plantas de biogás por la "destrucción" y el "daño" que suponen para la Comunidad Autónoma.

"Tenemos un proyecto positivo de cambio de modelo productivo, de industrialización, de apuesta por la ganadería extensiva, por la agricultura de proximidad", ha explicado Llamas que, frente a los "chascarrillos" que, a su juicio, están imperando en la precampaña electoral, ha pedido a los ciudadanos que comparen candidatos, trayectorias, programas y proyectos políticos.

Llamas ha reivindicado por último la "valentía" del proyecto de Podemos-Alianza Verde para añadir: "Hemos demostrado que no nos tiembla el pulso para defender posiciones nítidas de izquierda transformadora allá donde estamos. Salimos con muchas ganas, sin ponernos techo y con energías renovadas".

