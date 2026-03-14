Llamas denuncia una agresión mientras estaba con su hijo en la caseta de Podemos en Valladolid

(I-D) La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero; el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante el acto de cierre de campaña. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia a la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado que le han agredido mientras estaba con su hijo, un menor de tres años, en la caseta de Podemos de la calle Santiago de Valladolid.

Llamas ha afirmado, en su perfil en la red social X, que un individuo le "ha tirado un cristal", mientras estaba con su hijo, una agresión que ha calificado de "muy grave" y por la que presentará denuncia, tal y como ha subrayado en la publicación que ha acompañado de una fotografía de los cristales y del presunto autor.

En otras publicaciones en la misma red social, Podemos Valladolid ha precisado que la agresión se ha producido al romper el individuo una ventana de la caseta "a golpes", mientras el candidato y su hijo se encontraban en el lugar. Por su parte, la formación a nivel autonómico ha advertido de que es "intolerable" el "clima de agresividad que se está inoculando en la sociedad".

Llamas ha hecho esta denuncia en la mañana de este sábado, 14 de marzo, jornada de reflexión previa a las elecciones de este domingo, día 15.