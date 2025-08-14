La lluvia mejora la situación del incendio de Resoba (Palencia) y se desconfinan dos pueblos

PALENCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lluvia caída durante la última noche y esta madrugada en la zona de Cervera de Pisuerga (Palencia) ha ayudado a mejorar la situación del incendio forestal declarado el pasado domingo en Resoba, de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

La Delegación Territorial de la Junta en Palencia ha informaod sobre la situación, que se aborda estos días en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) que cuenta con la participación del delegado, José Antonio Rubio Mielgo, responsables de la Diputación de Palencia, Guardia Civil, responsables de la subdelegación del Gobierno y alcaldes de la zona.

Hasta 300 efectivos participaron en la última jornada en las labores de extinción de este incendio que azota la Montaña Palentina, con recursos como cinco helicópteros, dos aviones, varias patrullas terrestres y autobombas.

Entre las novedades, se ha procedido al levantamiento del confinamiento preventivo en los municipios de Lebanza y El Campo, al haberse reducido el riesgo en esas áreas.

Por otra parte, se mantiene cortadas la PP-2113 entre El Campo y Lores; la PP-2116 entre San Salvador de Cantamuda y El Campo, y la PP-2114 entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza. simismo, se mantiene el cierre de la pista forestal que da acceso al Valle de Pineda.

Las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica colaboran en las tareas de extinción de este incendio.