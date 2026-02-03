Lobo (UGTCyL) alerta de que la IA puede conllevar la pérdida de muchos puestos de trabajo

Óscar Lobo participa en Soria en unas jornadas sobre transformación digital . - EUROPA PRESS

SORIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha advertido de que la Inteligencia Artificial (IA) conlleva la pérdida de muchos puestos de trabajo y ha señalado que desde el sindicato estarán "vigilantes de su implantación en la Comunidad y la incorporación al tejido productivo".

Así, en la inauguración de la jornada 'Transformación digital, nuevas cualificaciones profesionales y salud mental en el trabajo' que se han celebrado este martes en Soria, el sindicalista ha recordado que en países como EEUU la IA ha acabado con 250.000 empleos.

Lobo ha alertado de las maniobras de despidos las grandes tecnológicas pese a dar beneficios y ha puntualizado que "es importante la herramienta de la negociación colectiva para ver qué puestos de trabajo pueden quedar en un presente y en un futuro no tan lejano en desuso".

El representante regional de UGT ha apostado por una negociación colectiva como herramienta para detectar qué puestos van a quedar en desuso y cómo readaptarlos con formación y reclasificación para incorporarlos al tejido productivo de la comunidad. "Hay que ver cómo readaptamos puestos de trabajo con formación y cualificación y ver realmente los nuevos puestos de trabajo que también son necesarios con esta transformación digital", ha apostillado.

También ha recordado que "es un derecho la desconexión digital" para que "la conectividad no afecte, entre otras cuestiones, a la salud".

TRANSFORMCIÓN DIGITAL

En cuanto a la jornada, Lobo ha destacado que "es importante anticiparse a una realidad que ya está presente, como la transformación digital, la inteligencia artificial o la robotización, porque tiene un impacto directo en el empleo". Asimismo, ha señalado la relación directa entre este proceso de transformación y la salud mental y los riesgos psicosociales relacionados con la hiperconectividad.

"Las personas trabajadoras tienen derecho a la desconexión digital, pero vemos resistencias considerables para su aplicación en el ámbito de la Comunidad autónoma. Por eso organizamos este tipo de jornadas, con el fin de facilitar herramientas", ha resumido.

Por su parte, el secretario provincial de UGT Soria, Juan Manuel Peña, ha explicado que los delegados de la organización sindical son conscientes de que "es un cambio acelerado y esta realidad cambiante lleva a afrontar nuevos desafíos". "La digitalización es un desafío del siglo XXI y UGT es un sindicato con tres siglos de vida", ha sentenciado.