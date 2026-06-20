Localizado el cadáver del joven desaparecido en el embalse de Ricobayo (Zamora)

Medios de la Guardia Civil en la búsqueda del joven desaparecido en el embalse de Ricobayo (Zamora). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MUELAS DE PAN (ZAMORA), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado este sábado sin vida al joven de unos 20 años desaparecido el viernes 19 de junio cuando nadaba en el embalse de Ricobayo, en el término municipal de Muelas de Pan (Zamora), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Las buceadoras del GEAS han dado con el cadáver sobre las 12.38 horas, lo que pone fin a un dispositivo de búsqueda en la zona que se ha desarrollado de forma ininterrumpida, dirigida y coordinada por la Guardia Civil desde la tarde del viernes, tras notificarse la desaparición en las proximidades de la playa 'La Casilla'.

En el dispositivo han participado diversas unidades y especialidades, patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Zamora, la Central Operativa de Servicios y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zamora, el helicóptero de la Unidad Aérea de León, el Equipo PEGASO con drones, la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) de Zamora como Puesto de Mando Operativo (PMO) y GEAS de Valladolid y la Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de Valdemoro (Madrid), coordinados por el teniente adjunto de la Compañía de Zamora como responsable del dispositivo.

Asimismo, han colaborado en la búsqueda los Bomberos del Consorcio de la Diputación Provincial de Zamora con base en Bermillo y Zamora, con la aportación de dos embarcaciones con sus dotaciones, así como efectivos de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León.

Una vez localizado el cuerpo, se ha activado la comisión judicial para su levantamiento y traslado al Instituto Anatómico Forense de Zamora.

Además, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) para atender a los familiares del fallecido y también se avisado a emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado recursos al lugar.