Localizado el cuerpo sin vida del octogenario desaparecido en Riaza (Segovia)

RIAZA (SEGOVIA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil han localizado el cuerpo sin vida del varón de 84 años cuya desaparición se denunció en Riaza (Segovia), por lo que se ha dado por finalizado el amplio dispositivo de búsqueda y localización activado el pasado fin de semana.

El cuerpo ha sido localizado sobre las 09.45 horas de hoy por efectivos del Servicio Cinológico, con canes especializados en la búsqueda de personas de la Guardia Civil integrados en el despliegue de rastreo, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

El hallazgo se ha producido en la zona de El Paraje de la Charca, en las inmediaciones del río Riaza. Tras el descubrimiento, se ha dado traslado inmediato de los hechos a la autoridad judicial competente, que se personó en el lugar la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias oportunas orientadas al total esclarecimiento de las causas del fallecimiento.

La Comandancia de la Guardia Civil de Segovia ha lamentado profundamente este trágico desenlace y ha trasladado sus más sinceras condolencias y el pésame institucional a los familiares y allegados del fallecido.

La Comandancia de la Guardia Civil de Segovia ha agradecido firmemente la masiva movilización, el esfuerzo y la estrecha colaboración prestada durante estas jornadas por el Ayuntamiento de Riaza, los vecinos del municipio, las distintas agrupaciones de Protección Civil de la provincia, Cruz Roja, agentes medioambientales y el Centro de Emergencias de la Junta de Castilla y León.