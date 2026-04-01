Localizado en "perfecto estado" el hombre de 91 años desaparecido en Ponferrada (León)

Persona desaparecida en Ponferrada (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

PONFERRADA (LEÓN), 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en León ha informado este miércoles de que el varón de 91 años al que se buscaba en Ponferrada (León) ha sido localizado en "perfecto estado".

La buena noticia se ha transmitido apenas 20 minutos después de que la Subdelegación informara a los medios de disposición sobre la búsqueda de este hombre.

La Policía Nacional había establecido un dispositivo de búsqueda por un hombre de 91 años desaparecido en la zona de Cuatro Vientos, de Ponferrada.

La familia había interpuesto denuncia en la tarde de este miércoles por la desaparición de esta persona.