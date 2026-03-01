López espera que CyL de "un toque de atención" a los que "castigan" a la ciudadanía al rechazar el escudo social

ZAMORA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, espera que las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León sirvan para dar "un toque de atención" a los que "castigan a la ciudadanía" al haber votado contra el 'escudo social' en el Congreso, en referencia a PP y Vox.

En declaraciones recogidas por Europa Press en su visita a Zamora junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, López ha señalado que se van a "buscar fórmulas para que se ponga en marcha" este 'escudo social'.

Asimismo, ha llamado a cuestionar a los que votaron en contra con la "excusa flagrante" de que el 'escudo social' "protege a los okupas". "Este escudo protege a familias humildes que en un momento determinado no pueden pagar el alquiler y si no tienen una solución habitacional estarían en la calle", ha apostillado, para preguntar "por qué están en contra" de ello y de que "a los autónomos se les congelen las cotizaciones".

"¿Por qué están en contra de que a las familias que no pueden pagar el recibo de la luz, del agua o de la electricidad no se los puedan cortar esos suministros básicos? ¿Por qué están en contra de que se ayude a la compra del vehículo eléctrico o de las ayudas que llegan a los afectados por la dana, por los incendios o por el accidente del ferrocarril?", ha continuado.

"La carga de la prueba no está en el gobierno ni en el Partido Socialista, está en el Partido Popular, en Vox y en Junts, que hacen política para castigar a los ciudadanos y ciudadanas no para castigar al gobierno", ha aseverado, para pedirles "recapacitar".

Por otro lado, en relación con el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este régimen, López ha defendido la postura del Gobierno de España que "encarna muy bien lo que es la ciudadanía española" y condena así "el uso de la violencia".

"No podemos volver a meter al Oriente Medio en un conflicto bélico sin final, sin saber qué va a ser mañana. Hay que desescalar la violencia, hay que apostar por el diálogo, por las vías diplomáticas para dar una solución duradera y verdadera en esa zona del mundo", ha reiterado.