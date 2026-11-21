ÁVILA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado que la campaña que está haciendo el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, es la "mejor" del partido desde 1982, al tiempo que ha asegurado que está convencido de que el próximo 29 de noviembre se "dará un zurdazo a la motosierra".

Momentos antes de participar en un acto de partido en Candeleda (Ávila) el dirigente socialista ha asegurado estar "absolutamente convencido" de le pegarán "un zurdazo a la motosierra". "El domingo 29 en este país se están movilizando las mujeres, la cultura, las personas LGTBI y todos aquellos que quieren un mundo mejor. Y va a haber un resultado verdaderamente espectacular", ha augurado.

Para López, la "ola de movilización" en esta campaña "no se veía desde hace muchos años". "Es más, creo que Pedro Sánchez está haciendo la mejor campaña del PSOE desde 1982 y lo vamos a ver el 29. Un resultado verdaderamente espectacular y España va a seguir avanzando y no va a volver a blanco y negro", ha argumentado.

Por último, el ministro ha denunciado la cancelación, "por parte del Ayuntamiento de Pinto", de varias obras de teatro vinculadas a "Lorca". "Esa es la España que no tiene sentido en pleno siglo XXI", ha finalizado.