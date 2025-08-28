La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Palencia

Archivo - Una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 28 de agosto, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 31.757 y ha repartido 300.000 euros, en la capital palentina.

En concreto, el número ha sido vendido en la Administración de loterías número 4 de Palencia, situada en la calle Joaquín Costa, 3, según información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press.

El segundo premio, por su parte, ha recaído en el número 48.082 y ha estado premiado con 60.000 euros, mientras que los reintegros han sido para los números 7, 5 y 6.