Lucas apunta a un defecto formal en la carrera profesional por falta de informe de género

VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha aclarado este viernes que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ha tumbado el Decreto que aprobó el Reglamento de la carrera profesional horizontal para el personal docente de las enseñanzas universitarias y ha explicado que la sentencia del alto tribunal se refiere a un "defecto formal" en la tramitación por carecer del preceptivo informe de impacto de género.

Lucas, que ha comparecido este viernes en la Comisión Extraordinaria de Educación convocada por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a petición del Grupo Socialista, ha asegurado que la Junta de Castilla y León cumple las sentencias para lo que la Consejería ha retrotraído el procedimiento en la tramitación del Decreto al momento en que se debió incorporar el contenido de impacto de género a la memoria.

"A partir de ahí, corresponde proseguir con la tramitación que marca la legislación vigente hasta su publicación para subsanar ese defecto formal señalado en la sentencia, eso es todo", ha zanjado Lucas que ha explicado que la Consejería tiene un plazo de dos meses.

Por otro lado, ha acusado al Grupo Socialista de pretender "generar confusión, preocupación y una alarma infundada" por un defecto de forma en la tramitación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento y ha asegurado que durante la tramitación del Decreto se llevó el informe de impacto de género "de forma somera" y se dejó constancia en la memoria si bien se consideró que el Decreto del reglamento de la carrera profesional era "neutro" y "no influía de ninguna manera en cuestiones de género".

"Se entendió que la norma no tenía incidencia en la modificación de los estereotipos de género y que su aplicación no era susceptible de modificar la situación de partida de mujeres y hombres", ha insistido la consejera en su comparecencia este viernes para explicar las consecuencias de la sentencia del TSJCyL que ha anulado el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la carrera profesional horizontal para el personal docente de las enseñanzas no universitarias.

Tanto el portavoz de Educación en el Grupo Socialista, Fernando Pablos, como el portavoz del Grupo UPL-Soria ¡Ya! en esta Comisión, Juan Antonio Palomar Sicilia, han recordado a la consejera que se trata de una "sentencia firme" que ha condenado en costas a la Junta con el consiguiente coste para las arcas autonómicas.

"Esta anulación significa que al día de hoy ese Reglamento no está en vigor (...) las normas o se aprueban legalmente o no se aprueban y ustedes no lo han hecho", ha reprochado el socialista que ha pedido a la consejera que aproveche que tiene que aprobar ahora una nueva reglamentación para corregir que en Castilla y León no sean compatibles los sexenios y la carrera profesional docente, "como ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas", y en cumplimiento además de un acuerdo del pleno.

"Le animamos a algo más", ha retado Pablos que ha asegurado a la consejera que contará con el apoyo del Grupo Socialista si recoge también las reivindicaciones que negocia con los sindicatos para crear un complemento de tutoría para todo el profesorado, incrementar los factores de itinerancia para compensar a maestras y maestros de los CRAS y regular la reducción de la jornada de lectiva para mayores de 55 años.

Por su parte, Juan Antonio Palomar Sicilia ha considerado que la sentencia del TSJCyL no se refiere a un "simple defecto administrativo" ni a una diferencia de criterios técnicos entre partes. "Lo que han dejado patente es una profunda desatención de los derechos de los profesores de nuestra tierra y, peor aún, una falta de voluntad política para construir un modelo justo, coherente y homologable, como se ocurre, por ejemplo, en otras comunidades autónomas", ha afeado a la consejera.

Palomar Sicilia se ha reafirmado en que el Decreto sobre la carrera profesional vulnera principios básicos de igualdad, méritos acumulados y protección del derecho adquirido ya que genera "un agravio comparativo inaceptable" respecto a docentes de otras comunidades autónomas donde ambos conceptos --carrera y sexenios-- son compatibles.

"Estas resoluciones judiciales son más bien un acto de justicia ante un modelo injusto, un modelo que, en lugar de premiar la educación y la mejora continua del profesorado, les penalizaba imponiéndoles una renuncia absurda, o formación o carrera profesional, pero no ambas", ha aclarado el soriano.

Desde el Grupo Vox, la procuradora María Luisa Calvo ha considerado que el Decreto sobre la carrera profesional ha sido anulado "por no cumplir con la sumisión formal al dogma del impacto de género y por no poder al sistema educativo al servicio de los objetivos 4 y 5 de Desarrollo Sostenible".

"Lo avisamos, si usted legisla bajo las reglas del adversario político tarde o temprano estas reglas se vuelven en su contra y minan la atribución de su norma", ha aseverado Calvo que ha cargado contra la "exigencia supérflua" de un informe de impacto de género que no responde a demandas pedagógicas organizativas ni técnicas, ni mejora la calidad educativa o impulsa recursos académicos.

CONTRATACIÓN DE 20 PROFESORES PARA CUMPLIR HORARIO EN FP

Por otro lado, Lucas ha asegurado en esta Comisión Extraordinaria de Educación que la Junta también cumplirá la sentencia sobre la jornada lectiva establecida para una parte de los docentes pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Formación Profesional, "como ya estaba planificado" para la aplicación gradual de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.

Lucas ha estimado el coste de esta implantación en la contratación de cerca de 20 profesores el próximo curso para garantizar que todos los profesores de Formación Profesional tengan un horario máximo de 19 horas lectivas. "Es lo que supone que ese 2 por ciento de los profesores de FP que tienen más de 20 horas se ajusten a las 18-19 horas", ha aseverado y ha insistido en que más del 70 por ciento de profesores de FP en la Comunidad tienen 17 horas lectivas, mientras que la otra parte se suplicará con las nuevas contrataciones de profesores.

La consejera ha apelado también al periodo de transición de este curso en el que, a falta de desarrollo normativo necesario para el buen funcionamiento de la Formación Profesional, se mantuvo la norma aplicada anteriormente en materia de horarios para los docentes para intentar minimizar el número de docentes afectados.

Finalmente, la portavoz de Educación en el Grupo Popular, Carmen Sánchez Bellota, que acusado a la oposición de no haber aportado nada al debate de hoy. "Nada, silencio, sólo ha venido a criticar, a dramatizar y a alarmar", ha lamentado la procuradora 'popular' que ha defendido que el modelo del Partido Popular es "sólido, legal y pactado" y que la Junta de Castilla y León no improvisa ni busca culpables.