Lucas compromete la financiación de la Junta para un polideportivo y una sala de simulación en el Campus Duques de Soria

La consejera de Educación, Rocío Lucas, en el Campus Duques de Soria - EUROPA PRESS

SORIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha ratificado este miércoles la financiación de un polideportivo y una sala de simulación en el Campus Duques de Soria, perteneciente a la Universidad de Valladolid.

La Junta ha señalado que esta ayuda se enmarca en el compromiso del Gobierno autonómico con el fortalecimiento del sistema universitario público mediante el impulso de nuevas inversiones en infraestructuras, para lo que el el Ejecutivo autonómico ha firmado recientemente un protocolo de colaboración junto a las cuatro universidades públicas de la Comunidad que permitirá activar un plan extraordinario con una dotación global de 125 millones de euros hasta el año 2031.

En concreto, 43 millones se invertirán en la Universidad de Valladolid (UVA), cuyo Campus Duques de Soria ha visitado este miércoles Rocío Lucas, quien ha destacado la apuesta por las infraestructuras realizada por la Junta y la institución académica.

Lucas ha asegurado que "el ejemplo más visible" es el edificio de I+D+i, una inversión de 4,6 millones de euros que ha permitido ampliar las instalaciones hasta los 18.000 metros cuadrados. "En el presente inmediato", ha añadido la consejera, se contará con el nuevo polideportivo universitario y la sala de simulación para Ciencias de la Salud, actuaciones cuyo coste ascenderá a unos 8,5 millones.

Las inversiones en Ciencias de la Salud continuarán gracias al Plan extraordinario de infraestructuras universitarias 2026-2031. Además, la Universidad de Valladolid recibirá financiación para la construcción de una nueva Facultad de Farmacia, la rehabilitación integral del Edificio de Ciencias de la Salud que aloja a la Facultad de Medicina y a la de Enfermería, la tercera fase del Campus 'María Zambrano' de Segovia o la ampliación de Ingenierías Agrarias en el Campus de 'La Yutera' en Palencia.

Asimismo, la consejera se ha comprometido a impulsar la implantación de un doble grado que unirá dos de las titulaciones más exitosas del Campus como son Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para ofrecer una formación aún más completa y competitiva.

Durante la visita, la consejera ha mantenido un encuentro con el vicerrector de Infraestructuras, Patrimonio y Sostenibilidad, Julio Grijalba; el del Campus de Soria, José Luis Ruiz; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sandra Jiménez; y la de la Facultad de Educación, Elena Jiménez. Por parte de la Junta, también han estado presentes en la reunión la directora de Universidades e Investigación, Blanca Ares, y la delegada territorial en Soria, Yolanda de Gregorio.

INVERSIONES EN OTRAS UNIVERSIDADES

El acuerdo firmado permitirá canalizar una inversión de 43 millones de euros a la Universidad de Salamanca (USAL), destinada a la construcción de la nueva Facultad de Veterinaria, un edificio deportivo y multiusos en el Campus de Ávila y la ampliación de infraestructuras en el Campus 'Viriato' de Zamora.

A esta dotación se suma la creación de un laboratorio de mecatrónica, robótica e industria 4.0 en el Campus de Béjar, con una financiación adicional de 600.000 euros incluida en el Plan Territorial de Fomento de esta localidad salmantina.

Por su parte, la Universidad de León (ULE) recibirá 19,5 millones de euros para levantar el nuevo edificio de la Facultad de Medicina, a los que se añadirán otros cinco ya contemplados para la construcción del edificio de la policlínica en el Campus de Ponferrada, financiados a través del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.

Finalmente, la Universidad de Burgos (UBU) contará con una inversión de 19,5 millones de euros para el desarrollo del nuevo edificio de su Facultad de Medicina.

De acuerdo con lo establecido en el protocolo, serán las propias universidades las encargadas de planificar y ejecutar las obras, así como de gestionar los procesos de licitación, en el marco de una planificación conjunta y en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Este programa se suma a la inversión ordinaria del Ejecutivo autonómico en infraestructuras universitarias, que asciende a unos 11 millones de euros anuales, y complementa otras actuaciones como la reducción de las tasas, el refuerzo del sistema de becas y el impulso a los campus territoriales.