Luis Alberto de Cuenca, sobre su exclusión de la RAE: "España es un país en el que tener éxito genera envidia"

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Luis Alberto de Cuenca, quien no ha logrado recientemente la mayoría necesaria para entrar en la Real Academia Española (RAE), ha lamentado que "España es un país en el que tener éxito o ganar un premio importante genera envidia y cabreo".

Así lo ha expresado el escritor en declaraciones a los medios en el marco de la Feria del Libro de Valladolid, donde ha dado su visión de los acontecimientos que le dejaron fuera de la RAE por segunda vez tras la primera candidatura de 2004.

"Desde pequeñito quise ser académico de la Española, pero ahora ya de mayor me he dado cuenta de que no lo voy a ser, y me está divirtiendo mucho todo lo que se ha generado", ha afirmado con ironía el escritor, reciente Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

En este sentido, ha explicado que su candidatura se vio frustrada por la aparición de trece votos en blanco, suficientes para impedirle alcanzar la mayoría exigida, pese a haber obtenido más apoyos que el otro candidato.

En su opinión, factores como su paso por la política o la intensa visibilidad mediática de su candidatura han podido influir negativamente en el resultado. "No está politizada al cien por cien, pero lo suficiente como para que no haya entrado yo", ha apostillado, para recordar que en 2004 ya optó pero aún estaba reciente su paso por la política como Secretario de Estado de Cultura en el Gobierno de José María Aznar.

Posteriormente, en el Círculo de Recreo, el escritor ha mantenido una cálida conversación con el también poeta Luis Felipe Comendador, charla en la que ha recorrido distintas etapas y temas de su carrera: la influencia del cómic, su etapa como poeta "posmoderno" surgido a rebufo de la movida madrileña, su vínculo con el cine negro y su convicción de que la poesía debe ser comprensible sin renunciar a la profundidad.

"Disfruto mucho más de la poesía cuando la entiendo", ha sentenciado, para incidir en que "hay una claridad que debe arrastrarte hacia otros poemas".

Así, De Cuenca ha compartido con Comendador anécdotas sobre el proceso creativo y ha confesado escribir casi siempre en el ordenador y trabajar tanto con poemas que nacen "de una sola tacada" como con otros que requieren múltiples versiones.

"A veces tengo la sensación de estar escribiendo al dictado de alguien. Es absurdo, probablemente, pero explicable", ha manifestado, para, después, reivindicar también el carácter visual de su poesía.

Al respecto, ha recordado cómo algunos de sus versos fueron proyectados en conciertos y cómo actualmente se expone en Barbastro, una muestra que relaciona su obra poética con carteles de cine: "Siempre ha habido una relación íntima entre el cinematógrafo y la poesía".

El acto ha concluido con lecturas de varios poemas --entre ellos uno dedicado a los académicos que votaron en blanco-- y con una reflexión compartida: "Todo poema memorable arrastra un yo disfrazado, una ficción que nos representa y nos trasciende".

HOMENAJE A JESÚS ANTA

Por otro lado, la Feria del Libro de Valladolid ha rendido este martes un emotivo homenaje a Jesús Anta, investigador, divulgador, político y cronista de lo cotidiano, cuya labor en defensa del patrimonio popular de Valladolid y de su provincia ha dejado una huella indeleble en la vida cultural de la ciudad.

El acto, celebrado en el Salón Principal del Círculo de Recreo, ha reunido a amigos, colaboradores y editores para recordar su figura y legado. Así, ha contado con la participación del editor y folclorista Joaquín Díaz, el editor de Páramo Javier Campelo, y la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita.

Cada uno de ellos ha aportado un testimonio personal y profesional que ayudó a perfilar una imagen poliédrica y profundamente humana de Anta, a quien se han referido como un hombre "que se ocupaba de lo pequeño y los pequeños".